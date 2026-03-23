Los alumnos Carolina Ferreira Vázquez, Ezechiel Gonzaléz Rodríguez y Violeta Trillo Maschi ganan el certamen 'Cousas' convocado por el IES de Rianxo
Carolina Ferreira Vázquez, alumna de 18 años y del IES Felix Muriel, ganó el primer premio del III Certame Artístico 'Cousas', dotado con 300 euros, convocado por el mismo centro educativo. Obtuvo ese galardón por su obra ‘A cadeira baleira’, de la que el jurado, que estuvo integrado por profesionales del mundo de la Educación como Xabier Vázquez Parcero y Pilar Ponte Patiño, de la música música como O’Leo de Arremecaghoná y de la banda diseñada como Kiko Dasilva, destacó su “adecuación do texto e da imaxe, a denuncia social feminista dun tema que por desgraza aínda segue vixente como na época de Castelao e a aproximación á estrutura das ‘Cousas’ do autor rianxeiro”.
El segundo premio, con una dotación económica de 200 euros, fue a parar a manos de Ezechiel Gonzaléz Rodríguez de 15 años y del colegio plurilingüe ‘Sagrada Familia’ de Vilagarcía de Arousa, por su trabajo ‘O recendo de xabón lagarto’, de la que el jurado reconoció “a orixinalidade e a arriscada proposta gráfica, coa que conseguiu levar os gravados de Castelao ao propio obxecto protagonista”, y de la que también valor de manera especial “a destreza para integrar o poder sensorial do motivo arredor do que xira todo o relato e a capacidade para evocar a obra literaria de Castelao”. El tercer premio, de 100 euros, recayó en Violeta Trillo Maschi, de 15 años y del IES ‘Xelmírez II’, por su creación ‘Corazón brillante’, de la que el tribunal valoró “o compromiso coa realidade do seu tempo, a reflexión sobre os efectos do uso inapropiado das novas tecnoloxías, a capacidade de síntese narrativa na liña de Castelao e un uso do grafito cun estilo propio e persoal”.
Además, se otorgaron dos accésits, con diploma, a Valeria Varela, alumna de 17 años, por ‘As mans que sosteñen o mundo’, y a Lara Barreiro, alumna de 13 años, ambas alumnas del IES ‘Felix Muriel’ de Rianxo, por ‘Votar’, al reconocer su “gran labor creativo”. El jurado, destacó la “alta calidade dos traballos presentados”, subrayando la presencia de elementos dramáticos y líricos y la combinación entre narración e ilustración, “sinal de que a creatividade xuvenil goza de moi boa saúde en Galicia”, puntualizó.
El jurado también refirió que la selección de las obras resultó “especialmente complexa”, ya que el jurado tuvo que realizar una minuciosa tarea de revisión, y seleccionó las obras ganadoras entre 76 trabajos presentados, de los que 30 resultaron finalistas. “Neste proceso, prestouse especial atención a descartar aqueles textos e debuxos elaborados mediante intelixencia artificial, co obxectivo de asegurar que as obras premiadas fosen resultado da creatividade propia das persoas participantes”, indicó el jurado.
Por último, el grupo de trabajo encargado de la organización y convocatoria de este certamen, en nombre del IES ‘Félix Muriel’ de Rianxo, ha querido expresar su agradecimiento a los demás centros educativos “a súa participación, sen a cal o certame non sería posible”. Igualmente, refirió que el instituto rianxeiro se convirtió, una vez más en “epicentro da creatividade” con este concurso que se impulsa como “una iniciativa que busca dar visibilidade ao talento artístico do alumnado e fomentar a expresión a través da imaxe e a palabra en galego, ao mesmo tempo que persegue rememorar o importantísimo personaxe da nosa vila rianxeira, Castelao”.