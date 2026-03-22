Rianxo inicia su Semana Santa con el solemne acto de la imposición de medallas a once nuevos cofrades adultos y a cuatro aspirantes

El arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto, que recibió el título de cofrade de honor de la Irmandade da Paixón de Cristo, presidió el acto solemne de imposición de medallas a los nuevos cofrades

Rianxo inició a última hora de la tarde de ayer sus actos de la programación de Semana Santa en un año que resulta muy especial para su Irmandade da Paixón de Cristo, que cumple 15 años desde su fundación. Lo hizo en la iglesia parroquial de Santa Columba con una ceremonia solemne, que contó con una gran afluencia de gente, y que estuvo presidida por el arzobispo de Santiago de Compostela, Francisco José Prieto, y que estuvo concelebrada por el hermano Pascual, que es cofrade de honor de la hermandad, y el párroco Marcelino Sánchez Somoza. Fue el arzobispo el encargado de la imposición de medallas a nuevos 11 cofrades y a cuatro aspirantes -menores de edad- y se nombró al propio Francisco José Prieto cofrade de honor. Y, a la conclusión de ese acto, tuvo lugar un concierto de un quinteto de viento de la Banda da Escola de Música de Rianxo.

Las próximas actividades de la Semana Santa rianxeira llegarán los días 25, 26 y 27 de marzo con el Triduo en honor de Nosa Señora dos Dolores, con misa los dos primeros días a las 19.00 horas, siendo la última el Viernes de Dolores a las 20.00 horas, seguida de procesión. El 29 de marzo, Domingo de Ramos, saldrá a las once de la mañana la procesión desde la iglesia de Santa Columba hasta la capilla de A Guadalupe, donde tendrá lugar la bendición de los ramos, y se regresará al templo parroquial para oficiar la misa. El Miércoles Santo se celebrará a las 20.00 el acto de ánimas y confesiones y una hora después saldrá el Vía Crucis penitencial por las calles del casco urbano.

Días grandes

El Jueves Santo habrá la misa de la Cena del Señor a las siete de la tarde, y dos horas después partirá la procesión, y a su remate comenzará la Hora Santa. El 3 de abril, Viernes Santo, volverá a ser uno de los días grandes de la Semana Santa rianxeira, empezando a las 10.00 con el anuncio, a cargo de la Banda de Tambores de la Irmandade da Paixón de Cristo, del Santo Encuentro, que se celebrará una hora después en la Praza Castelao; a las 19.00 horas serán los Santos Oficios, la Adoración de la Cruz y el Desenclavo, y a las 22.00 horas tendrá lugar el Santo Entierro.

El Sábado Santo habrá la Vigilia Pascual (21.00) y, a su remate, como es habitual todos los años, el Cristo da Misericordia regresará a su capilla. Y el Domingo de Resurrección, que este año será el 5 de abril, se llevará a cabo en el atrio de la iglesia el Encuentro del Santo Cristo Resucitado con su Madre, seguido de la procesión por el casco viejo y, a su conclusión, se celebrará la Misa de Resurrección. Desde la Irmandade da Paixón de Cristo de Rianxo indicaron que, en caso de lluvia, los actos se realizarán dentro de la iglesia parroquial.