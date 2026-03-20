El auditorio de Rianxo acogerá mañana el estreno en Galicia de la función teatral ‘Coralinda’ de la compañía Elefante Elegante

La compañía teatral mostró algunas de las escenas de la pieza que se inspira en el universo de los dibujos animados

La sala Arcos Moldes del auditorio municipal de Rianxo será escenario mañana, a partir de las siete de la tarde, del estreno en Galicia de la función teatral ‘Coralinda’, a cargo de la compañía Elefante Elegante. Se trata de una propuesta escénica dirigida al público infantil y familiar -a partir de tres años- y que plantea una mirada sobre la inmigración y el miedo a lo diferente a través del humor, la emoción, un potente lenguaje visual y una estética próxima a los dibujos animados.

A primera hora de esta mañana tuvo lugar la presentación en el mismo escenario con la participación del propio grupo teatral, de la mano de sus creadores, María Torres y Gonçalo Guerreiro, junto al elenco de la obra, Sofía Espiñeira y Pablo Sánchez, acompañados de Jacobo Sutil, director da Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), y Julio Alcalde Hermo, concejal de Cultura de Rianxo; así como su homóloga en Culleredo, Penelope López, y la primera teniente de alcalde de dicha localidad, Cristina Pardo.

Durante ese acto, la compañía teatral mostró algunas de las escenas de la pieza que se inspira en el universo de los dibujos animados para crear una comedia gestual, sin palabras, accesible y universal, que invita a reflexionar sobre las experiencias de las personas que se ven obligadas a dejar su hogar en busca de un lugar mejor.

Trama

“Nun lugar cincento, vive un señor todo vestido de cincento que manipula unha serie de caixas... cincentas. Un día, chega unha muller. Ven cantando e bailando alegremente. Trae un vestido colorido e unha actitude exuberante que non deixa a ninguén indiferente. Así que ve ao señor, dirixese a el. Pero este, desconfiado ante expresividade dos xestos dela e o volume da súa música, constrúe un enorme muro que lle impide entrar. Ela tenta decirlle que as súas intencións son pacíficas e amigables, pero o señor amósase indispoñible a comunicar coa visitante. ¿Será que estas dúas persoas, aparentemente tan opostas serán quen de construir un lugar diferente, onde collan moitas máis cores e máis persoas?”, indicaron desde la compañía Elefante Elegante.

Desde el grupo teatral añadieron que, a través de un lenguaje gestual fundamentado en la manipulación de objetos y en la interacción constante con el dispositivo escénico, la obra crea “un universo cómico e poético que transita do realismo á hipérbole da vida cotiá”. El proyecto cuenta con la subvención de la Agadic y está coproducido por el Ayuntamiento de Culleredo y por Trigo Limpo Teatro Acert, con la colaboración de los ayuntamientos de Carral y de Rianxo.