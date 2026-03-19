Rianxo conmemoró el medio siglo del hallazgo del ‘Casco de Leiro’ con una visita al lugar del descubrimiento y enterrando una cápsula del tiempo

Xusto Ordóñez y Julián, con la vasija de barro en la mano, momentos antes de enterrar la cápsula del tiempo dentro del galpón donde fue hallado el 'Casco de Leiro' Chechu Río

El lugar de ‘Curruncho dos Porcos’, en la parroquia rianxeira de Leiro, albergó este mediodía una visita cultural conmemorativa del medio siglo transcurrido desde el hallazgo fortuito de esa pieza de oro en dicho lugar y a unos 60 centímetros de profundidad del ‘Casco de Leiro’ por parte del pescador José María Vicente Somoza, y que se ha convertido en uno de los más relevantes de la prehistoria gallega. Pese a todo fue algo fortuito, pues su descubridor se encontraba realizando trabajos en su terreno, situado junto al mar, donde acondicionaba una caseta para guardar su embarcación y los aparejos de pesca, y lo encontró.

Esa visita cultural se desarrolló dentro de los actos conmemorativos de esa efeméride, que organizó la Asociación Etnolóxica Alfonso Daniel Manuel Rodríguez Castelao, con la colaboración municipal, y que tendrán continuidad en lo que resta de mes y también en abril. Fue un evento que contó con la asistencia de varios representantes de la entidad impulsora de esta celebración, como fueron José Bravo (presidente), María Jesús Suárez (vicepresidenta), María Luis Prada (tesorera), Carme García, Ramón Dios y Benito Miguéns (vocales) y Xusto Ordóñez (secretario).

Vasija de barro

También se enterró una cápsula del tiempo, que consistió en una vasija de barro, como en cuyo interior apareció el 'Casco de Leiro', en la que se introdujeron ejemplares del día de periódicos de la zona y artículos de prensa relacionados con el acto, monedas de curso actual -de 1 y 2 euros y de 50, 20, 10, 5, 2 y 1 céntimos- y tres fotografías, dos de las cuales son del propio descubridor junto al casco y otra del verano de 1976 en la que aparece la Reina Sofía en una visita a la Sala de los Relojes en A Coruña, meses después de su entronización, y en la que le enseñan el ‘Casco de Leiro’. Debido a que no se puede excavar ese terreno, se llevó tierra vegetal desde otro sitio y se cubrió la cápsula del tiempo, que quedó allí “como símbolo de memoria colectiva e homenaxe ao descubrimento”.

El acto, que se inició en el muelle de Leiro, contó con la participación de José María Vicente Somoza, quien descubrió hace 60 años la pieza de oro enterrada a 60 metros de profundidad en su galpón Chechu Río

Este último fue quien abrió el acto con una intervención en el muelle de Leiro, donde se contó con la sorprendente presencia del descubridor, José María Vicente Somoza - al no encontrarse bien de salud estaba previsto que acudiera su hijo Héctor-, que también pronunció unas palabras. Posteriormente, los asistentes se desplazaron al galpón donde apareció el caso, y allí hablaron el activista del patrimonio Juan Carlos Collazo, la arqueóloga Bea Comendador -doctora y profesora de la Universidade de Vigo- y el alcalde Julián Bustelo. Además, asistieron alrededor de 70 personas, entre vecinos del lugar y del entorno, así como arqueólogos, algunos de ellos llegados incluso desde la otra margen de la Ría de Arousa.

Singularidad

Xusto Ordóñez destacó que, 50 años después, el ‘Casco de Leiro’ sigue siendo uno de los objetos más singulares de la Prehistoria en Galicia. “A súa aparición permitiu reavaliar o papel do noroeste peninsular durante a Idade do Bronce, demostrando que Galicia non estaba illada, senón que formaba parte das grandes correntes culturais que atravesaban Europa naquela época”, precisó el secretario de la entidad que lleva el nombre del ilustre rianxeiro. Durante el resto del acto se ofreció una contextualización histórica y arqueológica del casco para acercar a los asistentes a la historia de este “extraordinario achádego” y recordar que, como ocurrió el 7 de abril de 1976, a veces, los descubrimientos de la historia surgen de manera inesperada, en medio de la vida cotidiana de una comunidad marinera.

Ordóñez también relató que Vicente Somoza recibió tras entregar esa piza un millón de pesetas (6.000 euros), “unha cantidade que posteriormente se considerou moi inferior ao seu valor real”. En la actualidad, el llamado ‘Casco de Leiro’ se conserva y se exhibe en el Museo Arqueolóxico e Histórico do Castelo de San Antón, en A Coruña, donde puede ser visitado por el público. Y recordó que está datado entre los años 1000 y 800 antes de Cristo, como “unha peza de ouro macizo martelado dunha soa lámina, cun peso aproximado de 270 gramos, 19,5 centímetros de diámetro e 15 centímetros de altura. A súa superficie está decorada con bandas de círculos concéntricos repuxados, e presenta na parte superior un característico apéndice cónico que deu lugar a múltiples interpretación”.

Ritual o simbólico

Durante el acto se afirmó que, pese a su denominación popular, los especialistas coinciden en que no se trata de un casco de uso militar, “xa que a súa estrutura é demasiado fina para cumprir unha función protectora. As teorías máis aceptadas apuntan a que podería tratarse dun obxecto ritual ou simbólico, posiblemente un cuenco invertido de carácter ceremonial ou un símbolo de poder ou autoridade vinculado a prácticas relixiosas”.

La Asociación Etnolóxica Alfonso Daniel Manuel Rodríguez Castelao precisa que el casco presenta claras similitudes con otros objetos de oro decorados con motivos geométricos y que fueron encontrados en distintos puntos del continente. Subrayó que esos paralelismos apuntan a la existencia de una "rede simbólica e cultural europea ligada ao ouro, ao sol e ao ritual, na que o noroeste peninsular tamén estaba integrado”. Y agregó que el hecho de que esa pieza de oro haya aparecido cuidadosamente depositada en el interior de una vasija de barro y enterrada, “reforza a hipótese de que formase parte dun acto ritual ou ofrenda, posiblemente relacionado con crenzas espirituais vinculadas ao territorio e á fertilidad”.