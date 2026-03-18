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Rianxo

El PSOE de Rianxo exige la reparación de los asfaltados, ante su “rápido deterioro”, para garantizar la seguridad vecinal

Chechu López
18/03/2026 11:45
El portavoz del PSOE rianxeiro, Óscar Rial, alerta del "rápido deterioro" de recientes asfaltados en pistas de la localidad
El portavoz del PSOE rianxeiro, Óscar Rial, alerta del "rápido deterioro" de recientes asfaltados en pistas de la localidad
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El grupo municipal del PSOE rianxeiro denuncia lo que, a su juicio, es un “rápido deterioro” de asfaltados que se llevaron a cabo hace poco en la localidad, pues subraya que ya hay socavones en pistas que apenas tienen dos meses, y que ello está generando “malestar” y “problemas” en el día a día de la ciudadanía. Su portavoz, Óscar Rial, indica que, mientras tanto hay lugares como Pousada, en O Araño, y Quintáns, en Isorna, que permanecen a la espera de “actuacións comprometidas hai máis de dous anos, evidenciando a falta de planificación do Goberno local”.

Desde la formación del puño y la rosa alertan del “despilfarro de recursos públicos” que, bajo su punto de vista, supone tener que volver actuar en obras recientes, y exige un mayor control y calidad en las ejecuciones de esas actuaciones. Además, los socialistas destacan la necesidad de planificar las intervenciones en “zonas sensibles”, para evitar casos “como o de Brión, onde se asfaltaron áreas protexidas sen explicación”. Rial también reclama que se garantice un correcto drenaje con la finalidad de evitar que el agua afecte a las viviendas y que la ciudadanía tenga que adoptar “solucións improvisadas” que, según sostiene, dificultan el acceso, especialmente a personas con movilidad reducida.

De manera complementaria, el PSOE local demanda que se hagan públicos  los criterios del plan de asfaltados y solicita “aclaracións” sobre las inversiones anunciadas, “ante a ausencia de licitacións acordes ás contías indicadas”. Igualmente, exige “solucions inmediatas, planificación e transparencia, poñendo no centro as necesidades da veciñanza”.

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