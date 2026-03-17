Personal docente de dos CRA de Madrid y Rianxo intercambian buenas prácticas de sus sistemas educativos

Cinco profesores madrileños le devuelven estos días la visita que les hicieron los días 5 y 6 de este mes profesores del CRA de Rianxo

El director xeral de Centros e Recursos Humanos, Jesús Álvarez, recibió a primera hora de esta mañana a un grupo de cinco docentes de la Comunidad de Madrid, concretamente, del Colegio Rural Agrupado (CRA) ‘Los Olivos’, que se encuentran de visita en el Centro Rural Agrupado (CRA) de Rianxo para conocer el sistema educativo gallego, en el marco del programa ‘Observa_Acción’, de intercambio de buenas prácticas entre profesorado a favor de la creación de una red de aprendizaje profesional.

Durante su estancia, que se desarrollará durante dos jornadas, los profesionales madrileños visitan las diversas escuelas que componen el centro rianxeiro, para conocer la dinámica organizativa en las aulas multigrado –agrupan alumnos de diferentes cursos o niveles–, la atención a la diversidad o el trabajo que se realiza en el CRA de Rianxo con herramientas como, por ejemplo, la radio en la biblioteca escolar.

Polo Creativo

Además, se aproximaron al Polo Creativo del centro y a la labor que se desarrolla con material tecnológico y manipulativo para favorecer las competencias científico-matemáticas, entre otras. De esta manera le devuelven la visita a los profesores gallegos que los pasados 5 y 6 de marzo estuvieron conociendo el CRA ‘Los Olivos’ en Madrid.

Desde la Xunta se recuerda que ‘Observa_Acción’ es un programa que se desarrolla en una primera fase en el propio centro educativo y con otros similares de Galicia, y en el segundo año de participación en el programa lo hacen con centros educativos de otras comunidades y de países socios a nivel internacional.

La iniciativa forma parte de ‘Galemundo’, un programa de internacionalización de la enseñanza de la Xunta de Galicia que permite que este curso sean más de 8.300 alumnos y docentes quienes realicen estancias en diferentes países con apoyo de distintas convocatorias de becas.