Rianxo acogerá en abril el programa universitario 'Camiños de coñecemento e experiencia' para mayores de 50 años

'Camiños de coñecemento e experiencia' Cedida

El Auditorio del Centro Sociocultural de Rianxo acogerá durante el mes de abril una nueva edición del programa 'Camiños de coñecemento e experiencia – IV Ciclo', una iniciativa de formación universitaria dirigida a personas mayores de 50 años.

Las sesiones se celebrarán entre los días 8 y 16 de abril, en horario de 16:30 a 18:00 horas, y contarán con la participación de profesorado vinculado al Programa Universitario de Mayores de la Universidad de Santiago de Compostela.

El programa incluye diferentes charlas de divulgación. Entre ellas la impartida por el profesor Álvaro Dosil Rosende sobre recomendaciones para aprovechar mejor las funcionalidades de los teléfonos móviles.

Por su parte, Luis Martín Agrelo Janza impartirá una charla centrada en las características y singularidades del relieve montañoso de Galicia, y Julio Nóvoa Fernández abordará conceptos básicos sobre la radiación y su relación con la salud.

La inscripción es gratuita y con esta iniciativa, el Concello de Rianxo busca seguir promoviendo actividades culturales y formativas destinadas a fomentar el aprendizaje y la participación de las personas mayores.