Trasladado en una ambulancia del 061 al Clínico de Santiago un conductor herido en un accidente de tráfico en Rianxo

Un conductor de 58 años resultó herido como consecuencia de un accidente de tráfico registrado en torno a las cuatro y media de esta tarde en la confluencia de las carreteras de titularidad provincial DP-3301, de Rianxo a Isorna por Leiro, y DP-7202, entre Rianxo y Burés por Asados, en la parte baja de Rianxiño, a la altura del bar 'O Respiro'. El siniestro de circulación consistió en una salida de vía de un vehículo, que impactó contra el bordillo de la acera, y la persona que iba a los mandos del mismo, pese a estar consciente, se quejaba de dolor en el cuello, posiblemente, fruto de un latigazo cervical.

Fue un particular el que a esa hora contactó con Urxencias Sanitarias de Galicia-061 para solicitar asistencia sanitaria para una persona que había sufrido lesiones en ese siniestro. Desde dicho servicio se avisó al Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia, cuyos gestores dieron traslado de lo ocurrido a la Policía Local y a la agrupación de voluntarios de Protección Civil de Rianxo.

El personal técnico de emergencias sanitarias del 061, que se había movilizado en una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) con base en Rianxo, le prestó una primera asistencia en el lugar del accidente a la víctima, a la que inmovilizó y, seguidamente, la subió al referido vehículo asistencial, en el procedió a su evacuación al servicio de Urxencias del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (CHUS), para que reciba atención médica y le realicen pruebas para determinar el alcance de sus lesiones.