Veinte voluntarios se implican en una plantación de 200 especies arbóreas frondosas en el entorno de A Foxa Vella y franjas de protección de incendios

Voluntarios participaron en una repoblación con especies arbóreas frondosas en elk entorno de A Foxa Vella y las franjas de protección de incendios Chechu Río

Una veintena de voluntarios, entre los que había integrantes de la comunidad de montes de Leiro y de brigadas deseucaliptizadoras, participaron en la mañana de ayer en una acción de reforestación. Con calzado y ropa para andar por monte en invierno, y con herramientas tipo azadas, tijeras de poda, hoces o machetes, y guantes de protección para su manejo, tomaron la salida en el centro cultural 'Vicente Vidal' y se dirigieron hacia el entorno de la zona arqueológica de A Foxa Vella -petroglifos- y las franjas de protección de incendios, en donde plantaron hasta las dos de la tarde un total de 200 especies frondosas.

Esta iniciativa, que se denominó ‘V Xornada de Voluntariado: Plantación de Carballos para a creación de faixas de protección’, estuvo programada por la comunidad de montes de Leiro, y sirvió para darle continuidad al proyecto de ordenación sostenible del espacio establecido en el acuerdo de las comunidades que forman parte de la Plataforma pola Defensa do Monte y en el que ya se desarrollaron acciones de voluntariado de repoblación de los montes de la parroquia rianxeira, y está previsto que se lleven a cabo otras nuevas en diferentes espacios.