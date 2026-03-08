Veinte voluntarios se implican en una plantación de 200 especies arbóreas frondosas en el entorno de A Foxa Vella y franjas de protección de incendios
Sirvió para darle continuidad al proyecto de ordenación sostenible del espacio establecido en el acuerdo de las comunidades que forman parte de la Plataforma pola Defensa do Monte
Una veintena de voluntarios, entre los que había integrantes de la comunidad de montes de Leiro y de brigadas deseucaliptizadoras, participaron en la mañana de ayer en una acción de reforestación. Con calzado y ropa para andar por monte en invierno, y con herramientas tipo azadas, tijeras de poda, hoces o machetes, y guantes de protección para su manejo, tomaron la salida en el centro cultural 'Vicente Vidal' y se dirigieron hacia el entorno de la zona arqueológica de A Foxa Vella -petroglifos- y las franjas de protección de incendios, en donde plantaron hasta las dos de la tarde un total de 200 especies frondosas.
Esta iniciativa, que se denominó ‘V Xornada de Voluntariado: Plantación de Carballos para a creación de faixas de protección’, estuvo programada por la comunidad de montes de Leiro, y sirvió para darle continuidad al proyecto de ordenación sostenible del espacio establecido en el acuerdo de las comunidades que forman parte de la Plataforma pola Defensa do Monte y en el que ya se desarrollaron acciones de voluntariado de repoblación de los montes de la parroquia rianxeira, y está previsto que se lleven a cabo otras nuevas en diferentes espacios.