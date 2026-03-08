El 15 aniversario de la Irmandade da Paixón de Cristo hará que la celebración de la Semana Santa en Rianxo sea muy especial

Directivos del colectivo, acompañados del párroco Marcelino Sánchez, presentaron la programación de este año Chechu Río

La Irmandade da Paixón de Cristo de Rianxo, que este año cumple 15 años desde su fundación, iniciará a las ocho de la tarde del próximo 21 de marzo, en la iglesia parroquial de Santa Columba, su programación de actos de Semana Santa, que por ello será especial. Empezará con la imposición de medallas a los nuevos cofrades, en el transcurso de una misa solemne que presidirá el arzobispo de Santiago de Compostela, Francisco José Prieto, mientras que a su conclusión habrá un concierto de un quinteto de viento de la Banda da Escola de Música de Rianxo.

La presidente de la Irmandade da Paixón de Cristo, Loli Yáñez, manifestó que escogieron ese día para hacerlo más especial, “porque é o momento no que a nosa devoción está máis viva; é un acto no simbólico coa máxima expresión pública da fe da nosa entidade, que é o día no que acollemos aos novos irmáns”. También hizo mención a la principal novedad de este año de sus “bodas de cristal”, será la concreción de un proyecto del que vienen hablando muchos años y que es el remate del Paso del Ecce Homo -Dios y Hombre- con una talla de un centurión romano “e así quedará completo o Paso da Flagelación”, precisó.

Entre las propuestas de este 2026 se incluyen los caballetes tallados en la misma madera que las andas, al igual que unas bases para las farolas que lleva la anda del Cristo; y otras pasan por acabar los faldones de los tambores de su banda con la insignia bordada y la ampliación de las ropas de personajes bíblicos que procesionan en el Santo Entierro del Viernes Santo.

Seis procesiones y dos escenas

El triduo en honor de Nosa Señora dos Dolores será el 25, 26 y 27 de marzo, con misas los dos primeros días a las 19.00 horas, siendo la última el Viernes de Dolores a las 20.00 horas, seguida de procesión. El 29 de marzo, Domingo de Ramos, saldrá a las 11.00 horas la procesión de la iglesia de Santa Columba hasta la capilla de A Guadalupe, donde tendrá lugar la bendición de los ramos, y se regresará al templo parroquial para oficiar la misa. El Miércoles Santo se celebrará a las 20.00 el acto de ánimas y confesiones y una hora después saldrá el Vía Crucis penitencial por las calles del casco urbano.

El Jueves Santo habrá la misa de la Cena del Señor a las siete de la tarde, y dos horas después partirá la procesión, y a su remate comenzará la Hora Santa. El 3 de abril, Viernes Santo, volverá a ser uno de los días grandes de la Semana Santa rianxeira, empezando a las 10.00 con el anuncio, a cargo de la Banda de Tambores de la Irmandade da Paixón de Cristo, del Santo Encuentro, que se celebrará una hora después en la Praza Castelao; a las 19.00 horas serán los Santos Oficios, la Adoración de la Cruz y el Desenclavo, y a las 22.00 horas tendrá lugar el Santo Entierro.

El Sábado Santo habrá la Vigilia Pascual (21.00) y, a su remate, como es habitual todos los años, el Cristo da Misericordia regresará a su capilla. Y el Domingo de Resurrección, que este año será el 5 de abril, se llevará a cabo en el atrio de la iglesia el Encuentro del Santo Cristo Resucitado con su Madre, seguido de la procesión por el casco viejo y, a su conclusión, se celebrará la Misa de Resurrección. Desde la Irmandade da Paixón de Cristo indicaron que, en caso de lluvia, los actos se realizarán dentro de la iglesia parroquial.

Balance histórico

Loli Yáñez manifestó que desde que empezaron a trabajar para recuperar la Semana Santa rianxeira "tratamo de levar a cabo todas as melloras, que non foron poucas, que necesitaba a nosa entidade. Había moito que mellorar, cousas que eran fundamentais", explicó. La presidenta de la Irmandade da Paixón de Cristo refirió que fueron años de mucho trabajo, "de ir pulindo cada detalle con moita paciencia e, sobre todo, moita fe. Todo ese traballo serviu para que hoxe a nosa irmandade estea asentada e con forza. Estos 15 anos son a proba da nosa transparencia e da forza que temos cando camiñamos todos a unha".

Ahondando en esas cuestiones, Yáñez afirmó que, año tra año, se fueron sumando nuevos logros hasta conseguir "todo o que temos a días de hoxe" y subrayó que los dos últimos años los dedicaron a realzar el Domingo de Resurrección, para poner el broche de oro a la Semana Santa de Rianxo con los pasos de Cristo Resucitado y de la Virgen de la Esperanza. Lo lograron con el estreno de una talla de Jesús Resucitado, en la que la entidad invirtió 6.100 euros, que estaba previsto que saliera en procesión en 2024, pero que debido a la lluvia tuvo que esperarse al año siguiente. Finalmente, destacó que en los últimos años habían logrado aumentar el número de participantes.