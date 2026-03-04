Rianxo reclama con insistencia un PAC completo y un servicio de ambulancia del 061 durante 24 horas

La concentración se desarrolló a última hora de la tarde de ayer delante del ambulatorio rianxeiro Chechu Río

Delante de la puerta del centro de salud de Rianxo tuvo lugar ayer, como viene siendo habitual en los últimos tiempos todos los primeros martes de cada mes, a partir de las siete de la tarde, una concentración para reclamar un Punto de Atención Continuada (PAC) completo con personal de Enfermería y Personal de Servicios Generales desde las tres de la tarde, pues actualmente cuenta con un médico de Urxencias pero sin el resto de profesionales que se demandan, "o que provoca que coa demanda de asistencia sanitaria que existe estase sobrecargando ao persoal de Enfermería das consultas ordinarias de tarde".

Durante esa acción de protesta, también se demandó un servicio de 24 horas de la ambulancia de Urxencias Sanitarias de Galicia-061. Los concentrados ante el ambulatorio rianxeiro señalaron que, debido a que en estos momentos sólo la mitad del tiempo de cada jornada, por las noches, concretamente, en horario de 22.00 a 10.00, tiene que desplazarse la ambulancia de Boiro o la de Padrón, con lo que se deja a esos municipios sin ese servicio esencial. Además, los asistentes solicitaron la recuperación del refuerzo en Pediatría y la cobertura 100% de las ausencias de personal.

Esta movilización, que convoca la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza, sirvió para recordar que los jueves 5, 12 y 26 de marzo -el 19 no se celebrará la habitual protecta al ser día festivo-, y a partir de entonces los últimos jueves de cada mes, se convocará una concentración a las doce del mediodía delante del centro de salud de Ribeira, "pola cobertura 100% das prazas de profesionais sanitarios".

También se recordó que todos los viernes, a las once y media de la mañana la cita será delante del consultorio médico periférico de Aguiño "ata que estean as prazas de medicina de familia cubertas ao 100%". Y todos los viernes, pero a las doce del mediodía, la convocatoria es delante del centro de salud de A Pobra pues, pese a que temporalmente están cubiertas todas las plazas de médicos, se seguirá demandando un PAC.