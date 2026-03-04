Inaugurada en el auditorio de Rianxo la exposición 'Castelao grafista', que se podrá visitar hasta el 1 de abril

La exposición, que incluye la iniciativa 'Cultura por alimentos', fue inaugurada por José Manuel Vilariño, Paloma Vela, Julián Bustelo y Paula Outeiral

Afundación, la Obra Social de Abanca que desde el año 2020 ha estado homenajeando a Alfonso Daniel Rodríguez Castelao con una edición facsímil de una muestra en su faceta de grafista del insigne intelectual y político rianxeiro, conformada por fondos procedentes de las colecciones de dicha entidad financiera, además de los diferentes eventos programados en 2025 coincidiendo con el Año Castelao, inauguró esta mañana en el auditorio de Rianxo, su villa natal. Y lo hace con el propósito de dar continuidad al homenaje a un hombre considerado imprescindible en la cultura y política gallegas del siglo pasado, y coincidiendo con la conmemoración del 140 aniversario de su nacimiento, y para seguir promoviendo el conocimiento y el estudio de un hombre y de un tiempo decisivos para el devenir de la Galicia contemporánea. Su legado, narrativo, ensayístico, investigador, político, pictórico y grafista de Castelao constituye uno de los más relevantes del sistema gallego.

El acto de apertura de esta muestra, titulada ‘Castelao grafista’, contó con la presencia del alcalde, Julián Bustelo; el coordinador institucional de Abanca en la provincia de A Coruña, José Manuel Vilariño; la directora de su oficina bancaria en Rianxo, Paula Outeiral, y la coordinadora adjunta del área de Cultura de Afundación, Paloma Vela. Esta muestras permanecerá abierta hasta el 1 de abril en la sala de exposiciones de dicho centro cultural, de martes a sábado de 11.00 a 13.00 y de 17. 00 a 20.00 horas, y los lunes de 10.00 a 14.00. Como complemento a esta muestra, y con el objetivo de promover la educación y el conocimiento a través de la cultura, la Obra Social de Abanca desarrolló un exhaustivo y atractivo programa didáctico diseñado para el alumnado a partir de 4.º de Educación Primaria y que se asienta en dos partes: una visita comentada y una propuesta artística y de ‘Steam’ en el taller. Además, se invita a los visitantes a colaborar con la iniciativa ‘Cultura por alimentos’ que Afundación lleva a cabo en colaboración con Fesbal (Federación Española de Banco de Alimentos), y que pretende acercar alimentos de primera necesidad a los bancos de alimentos locales, y para lo que se pide que donen productos no perecederos..

La muestra, que cuenta con la facsímil de piezas procedentes de las colecciones de arte de Abanca y Afundación, así como de otras colecciones privadas y públicas, se compone de una antología rigurosa de obras en las que se refleja la evolución del compromiso ético, social y político del artista rianxeiro y de sus recursos plásticos y su querencia por la ilustración. “Su interés por la palabra y por la imagen se tradujo a partir de 1924 en ilustraciones textos en algunas publicaciones y en las que refleja la ácida crítica de un Castelao cada vez más comprometido. Esta forma de arte y denuncia acabaría articulando obras tan relevantes como ‘Cousas da vida’ (1930) y los álbumes de guerra ‘Galicia mártir’ (1937), ‘Atila en Galicia’ (1937) y ‘Milicianos’ (1938). La muestra reúne facsímiles de la colección de arte Afundación y dibujos del álbum ‘Cousas da vida’ de Castelao, de los que pertenecen a la colección de arte Abanca; y también se pueden ver retratos fotográficos, caricaturas, dibujos y portadas de revistas.