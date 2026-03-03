La conselleira do Mar supervisó los muestreos para determinar la afección de los últimos temporales en el banco marisquero de Beluso

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, supervisó los trabajos de muestreo que se llevaron a cabo en el banco marisquero de Beluso para determinar la afectación por los recientes temporales Luis Polo

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, acompañada del patrón mayor de la Cofradía de Pescadores 'Virxe do Carme' de Rianxo, Miguel Ángel Iglesias, supervisó desde primera hora de esta mañana los trabajos de muestreo que se llevaron a cabo en el banco marisquero de Beluso para evaluar con rigor el impacto de las intensas y continuadas precipitaciones de las borrascas registradas desde enero pasado y la consecuente bajada de la salinidad. Desde el Ejecutivo autonómico subraya que se trata de una labor “imprescindible” para el diseño y puesta en marcha de posibles medidas de apoyo al sector.

Así, la responsable del departamento de Mar de la Xunta de Galicia recordó que estos muestreos, que ya se iniciaron la semana pasada en otras zonas y rías, se están intensificando en estas jornadas aprovechando la mejora en las condiciones de marea, que son favorables. Estos trabajos son realizados por los biólogos de zona de la Consellería do Mar, que mantienen un contacto permanente con las cofradías, en coordinación con las asistencias técnicas de los pósitos.

Villaverde explicó que los muestreos llevados a cabo en otoño pasado reflejaban “unha situación estable nos bancos a pé con presenza de biomasa precomercial e densidades totais que apuntaban a unha dinámica biolóxica activa tras dous anos de intenso traballo de recuperación”. La comparación de aquellos resultados con los que se están obteniendo ahora permitirá conocer con precisión el estado real de cada banco, teniendo en cuenta que cada ría y cada zona “constitúen ecosistemas vivos con comportamentos diferenciados”, aseguró la conselleira.