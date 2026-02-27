Mi cuenta

Rianxo

El Pleno de Rianxo coincide en digitalización y en mejoras para la red de saneamiento local

Fátima Pérez
27/02/2026 19:00
El Pleno de Rianxo 
D.A.
El Pleno de Rianxo aprobó por unanimidad una serie de convenios para el desarrollo digital del municipio, el saneamiento local y el avance del proyecto del Parque da Idade de Ferro.

Así, el primer punto de la sesión fue la adhesión al nuevo convenio para desarrollar una administración entre la Xunta y la Fegamp, para compartir plataformas, recursos y servicios que desarrollen el sector digital de la ciudadanía. Ante esto, el BNG manifestó su intención de crear la figura del mediador digital y de formar un aula Cemit en Rianxo.

En cuanto al proyecto del Parque da Idade de Ferro se aprobó la renovación de este convenio que busca continuar las líneas de actuación firmadas en 2021, pero la Corporación no dudó en manifestar sus quejas al recordar que el plan avanza con muchos retrasos.

Finalmente se llevó también a la sesión la aprobación del Plan de Saneamiento local da Ría da Arousa que contrató Augas de Galicia para comprobar el funcionamiento de la red local. En el informe se establecen actuaciones en orden de prioridad para ejecutar mejoras en saneamiento.

