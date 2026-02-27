El IES de Rianxo completa su acercamiento a diferentes diversidades con Misela de Noia, Migrantes Compostela y DJ Montxo Solórzano con Diversidarte

Misela organizó para el alumnado de 3º de la ESO un taller de horticultura, en el que los participantes realizaron bombas de semillas y un telar vegetal Cedida

Ayer remataron las charlas, los talleres y las sesiones para compartir experiencias realizadas por diferentes entidades y personas que se sumaron a una nueva Semana da Diversidade en el IES ‘Félix Muriel’ de Rianxo, que rematará hoy, como es habitual en todas sus ediciones, con una feria en la que participarán las entidades que estuvieron pasando durante los cuatro días previos por dicho instituto para mostrar sus productos elaborados. En su penúltima jornada se contó con las visitas de representantes de Misela de Noia y Migrantes Compostela, así como del DJ Montxo Solórzano, acompañado de una técnica de Diversidarte.

Así, el alumnado tuvo la oportunidad de compartir un tiempo con dos integrantes del colectivo Migrantes Compostela, que acercaron a los grupos de 2º de la ESO a la realidad de las personas migrantes con sus testimonios, en los que compartieron en primera persona su experiencia a ese respecto y las dificultades que supone emigrar y adaptarse a un nuevo contexto. Por su parte, Misela, entidad de referencia en Noia en el ámbito de la diversidad, organizó para el alumnado de 3º de la ESO un taller de horticultura, en el que los participantes realizaron bombas de semillas y un telar vegetal siguiendo las indicaciones de los usuarios de la asociación; todo ello con la finalidad de mostrar los beneficios de la naturaleza y sus posibilidades para la estimulación sensorial y el desarrollo de la creatividad.

Y como broche final de esta jornada, DJ Montxo Solórzano, acompañado de una técnica de la entidad Diversidarte (Asociación Poten100mos) contó su experiencia personal y los motivos que provocaron su diversidad auditiva y cómo tuvo que superar los momentos iniciales. Además, hizo un llamamiento a la necesidad de que los productos de apoyo que hacen la vida más fácil y autónoma a las personas con diversidad puedan estar al alcance de todo el mundo. A la conclusión de su charla, le regaló a los estudiantes del instituto rianxeiro una sesión de música pinchando canciones y les dio la oportunidad de probar un chaleco sensorial que permite a las personas escuchar la música.

Desde el equipo que organiza la Semana da Diversidade en el IES 'Félix Muriel' de Rianxo indicaron que sienten que el alumnado "está conseguindo coñecer realidades e experiencias alleas a eles e logrando poñerse na pel destas persoas con diversidade. O cal, indudablemente, fai que poñan en valor as capacidades diferentes e a necesidade de loitar por unha sociedade inclusiva".

