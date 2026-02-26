La Policía de Rianxo difunde una imagen y descripción de un varón del que sospecha sobre su implicación en hurtos en supermercados y otros negocios

La Policía Local de Rianxo difundió una imagen del pregunto autor de hurtos en supermercados y comercios de la localidad Policía Local de Rianxo

Supermercados y otro tipo de establecimientos de Rianxo están siendo objeto de hurtos en los últimos días. Según acaba de comunicar la Policía Local, en la comisión de esos hechos delictivos presuntamente está implicado un varón de 43 anos, que cuenta con antecedentes por delitos contra el patrimonio y otros ilícitos penales, y del que difunde una imagen con el rostro pixelado. Pero, especifica que la ropa que suele utilizar, y que consiste en prendas oscuras, abrigo amplio, gorro -va con la cara descubierta- y pantalones claros.

Los agentes municipales, que indican que ante cualquier duda se les avise o llame, añaden que esa persona ya pudo ser identificada y localizada tras perpetrar alguno de esos hechos, pudiendo recuperarse los productos que portaba en el momento. Y detalla que por los delitos leves de hurto que se le atribuyen ya se instruyeron diligencias, para su remisión al Tribunal de Instancia de Padrón para su tramitación.

Llamada a la prevención

Desde la Policía Local rianxeira recordaron que está realizando actuaciones preventivas y a incrementar la presencia de sus agentes en las calles con la finalidad de disuadir este tipo de hechos, así como reforzar la seguridad en el comercio de proximidad. E indican que la difusión de esta información persigue que los comerciantes adopten las medidas preventivas que consideren oportunas y que, en el caso de ser víctima de algún suceso semejante, presenten la correspondente denuncia, “xa que isto é fundamental para continuar coas actuacións policiais e xudiciais correspondentes”, precisó.

Asimismo, advierte que la compra de productos de dubosa procedencia, cuando se conozca o se pueda razonablemente sospechar de su origen ilícito, puede constituir un presunto delito de receptación. Por último, la Policía rianxeira, que sigue trabajando por la seguridad de los negocios de la localidad y de los vecinos, indica que la colaboración ciudadana y del comercio local es fundamental para la prevención y persecución de este tipo de conductas.