Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Rianxo

Agadea, Fundación ONCE, Amipa y Andaina Pro Saúde Mental acercaron al alumnado del IES de Rianxo a varias diversidades

Chechu López
26/02/2026 06:30
Personas usuarias de Agadea realizaron juegos y otras actividades con alumnado de 1º de ESO del IES 'Félix Muriel¡
Personas usuarias de Agadea realizaron juegos y otras actividades con alumnado de 1º de ESO del IES 'Félix Muriel¡
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La Semana da Diversidade del IES ‘Félix Muriel’, que se está desarrollando  bajo el lema ‘Ti tamén sumas’, contó ayer, en su tercer día, con la visita de cinco personas usuarias y la técnica do centro de atención terapéutica de Agadea en Rianxo, que compartieron con el alumnado de 1º de ESO sus dinámicas y rutinas diarias y realizaron ejercicios de estimulación cognitiva, gimnasia, juegos de memoria y atención y de psicomotricidad. También les acompañó una representante de la Fundación ONCE, que logró que el estudiantado de 3º de ESO participase en un taller interactivo, se pusiera en la piel de alguien con diversidad visual y desarrollase actividades y conocer materiales y recursos muy útiles para invidentes.

El alumnado de 1º de Bacharelato se reunió con tres personas de la asociación Andaina Pro Saúde Mental. Su responsable en el centro de Dodro y dos usuarios compartieron su experiencia, que resultó positiva y enriquecedora para esos estudiantes. Y un grupo de alumnos de Programas de Diversificación Curricular (PDC) y de Ciclo Medio compartieron dos sesiones con personas del colectivo Amipa y crearon, gracias a sus explicaciones y ayuda, unos marcapáginas llenos de creatividad y diversidad. Desde el IES 'Félix Muriel consideran que "as participacións das entidades e persoas están a ser realmente positivas para o noso alumnado. A suma de todas as persoas implicadas está axudando a transmitir mensaxes e valores e a crear un espazo de inclusión".

Un grupo de alumnos de Programas de Diversificación Curricular y de Ciclo Medio compartieron dos sesiones con personas del colectivo Amipa y crearon unos marcapáginas
Un grupo de alumnos de Programas de Diversificación Curricular y de Ciclo Medio compartieron dos sesiones con personas del colectivo Amipa y crearon unos marcapáginas
Cedida
Una representante de la Fundación ONCE consiguió que el alumnado de 3º de ESO del IES de Rianxo participase en un taller interactivo y se pusiera en la piel de alguien con diversidad visual
Una representante de la Fundación ONCE consiguió que el alumnado de 3º de ESO del IES de Rianxo participase en un taller interactivo y se pusiera en la piel de alguien con diversidad visual
Cedida
El responsable del centro de Dodro de la asociación Andaina Pro Saúde Mental y dos usuarios compartieron su experiencia con alumnado de 1º de BAC
El responsable del centro de Dodro de la asociación Andaina Pro Saúde Mental y dos usuarios compartieron su experiencia con alumnado de 1º de BAC
Cedida
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina