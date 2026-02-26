Agadea, Fundación ONCE, Amipa y Andaina Pro Saúde Mental acercaron al alumnado del IES de Rianxo a varias diversidades

Personas usuarias de Agadea realizaron juegos y otras actividades con alumnado de 1º de ESO del IES 'Félix Muriel¡ Cedida

La Semana da Diversidade del IES ‘Félix Muriel’, que se está desarrollando bajo el lema ‘Ti tamén sumas’, contó ayer, en su tercer día, con la visita de cinco personas usuarias y la técnica do centro de atención terapéutica de Agadea en Rianxo, que compartieron con el alumnado de 1º de ESO sus dinámicas y rutinas diarias y realizaron ejercicios de estimulación cognitiva, gimnasia, juegos de memoria y atención y de psicomotricidad. También les acompañó una representante de la Fundación ONCE, que logró que el estudiantado de 3º de ESO participase en un taller interactivo, se pusiera en la piel de alguien con diversidad visual y desarrollase actividades y conocer materiales y recursos muy útiles para invidentes.

El alumnado de 1º de Bacharelato se reunió con tres personas de la asociación Andaina Pro Saúde Mental. Su responsable en el centro de Dodro y dos usuarios compartieron su experiencia, que resultó positiva y enriquecedora para esos estudiantes. Y un grupo de alumnos de Programas de Diversificación Curricular (PDC) y de Ciclo Medio compartieron dos sesiones con personas del colectivo Amipa y crearon, gracias a sus explicaciones y ayuda, unos marcapáginas llenos de creatividad y diversidad. Desde el IES 'Félix Muriel consideran que "as participacións das entidades e persoas están a ser realmente positivas para o noso alumnado. A suma de todas as persoas implicadas está axudando a transmitir mensaxes e valores e a crear un espazo de inclusión".

Un grupo de alumnos de Programas de Diversificación Curricular y de Ciclo Medio compartieron dos sesiones con personas del colectivo Amipa y crearon unos marcapáginas Cedida

Una representante de la Fundación ONCE consiguió que el alumnado de 3º de ESO del IES de Rianxo participase en un taller interactivo y se pusiera en la piel de alguien con diversidad visual Cedida