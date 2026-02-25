Miguel Ángel Iglesias renuncia a su acta de concejal del grupo municipal del PSOE de Rianxo

Miguel Ángel Iglesias dejará de ser concejal del PSOE en la corporación municipal rianxeira

Miguel Ángel Iglesias Romero renunció a su acta de concejal socialista en la corporación municipal de Rianxo. Así lo hizo público el portavoz del grupo del PSOE en el Ayuntamiento rianxeiro, Óscar Rial, quién habla de una "decisión persoal" de su compañero, y a la vez también patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Rianxo, de abandonar su actividad política. "Trátase dunha decisión motivada exclusivamente por razóns persoais, alleas ao funcionamento do grupo e ás súas responsabilidades como concelleiro", precisó el líder del partido del puño y la rosa en la localidad barbanzana.

Rial Lago manifestó que, durante el tempo que permaneció en el grupo municipal, Iglesias Romero "seguiu integrado na súa dinámica", pero agregó que "entende que chegou o momento de retirarse da parte máis expositiva do proxecto ao non dispoñer do tempo que este gran proxecto socialista require". Así, desde el PSOE de Rianxo expresan "o noso máis sincero agradecemento a Miguel Ángel polo seu compromiso e dedicación ao servizo da veciñanza durante a súa etapa política".

Igualmente, Óscar Rial manifestó que la trayectoria de Miguel Ángel Iglesias "demostra un profundo sentido de responsabilidade, implicación e defensa dos intereses de Rianxo". Además, comunica que el PSOE rianxeiro "respecta e apoia totalmente a súa decisión persoal" y le desea los mejores éxitos en su vida profesional, "convencidos de que seguirá contribuíndo ao benestar da comunidade desde a súa actividade principal", concluyó.