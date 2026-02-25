Cogami, A Creba y Down Compostela consiguen que el alumnado del IES de Rianxo se meta en la piel de sus usuarios

El alumnado de 2º de la ESO del IES Félix Muriel salió al patio con Cogami para realizar un circuito en silla de ruedas Cedida

El IES ‘Félix Muriel’ de Rianxo vivió ayer un segundo e intenso día de su Semana da Diversidade, que sirvió para dar a conocer el buen hacer de tres entidades “que participaron co noso alumnado en obradoiros e charlas enriquecedoras”. Empezó con la Confederación Galega de Persoas con Diversidade (Cogami), que hizo que el estudiantado de 2º de la ESO se pusiera en la piel de una persona con diversidad funcional a través de una ponencia participativa sobre que la discapacidad y sus tipos -física, cognitiva y sensorial, y seguidamente tuvo lugar una salida al patio para realizar un circuito en silla de ruedas. Con ello, se logró que los escolares identificasen las diferentes barreras y dificultades que puede encontrarse en su día a día una persona con movilidad reducida.

A la vez, la Asociación de Saúde Mental a Creba, con varias de sus personas usuarias, trabajó con el alumnado de 4º de la ESO en un taller de creación de llaveros artesanales, dando rienda suelta a su imaginación, creatividad y al trabajo cooperativo. Y como colofón a la jornada, asistieron representantes de la Fundación Down Compostela, que mostraron al alumnado de 4º de la ESO la labor que desarrolla y, sobre todo, lograron romper con estereotipos sobre las personas con Síndrome de Down gracias al testimonio de Pamela Casagrande.

Desde el IES rianxeiro hicieron balance de las dos primeras jornadas de este evento y que calificaron de "moi positivo" y subrayaron que el alumnado está valorando mucho las diferentes actividades. "E esperamos que un gran número se una ao lema deste ano e poña o seu gran de área para conseguir unha sociedade inclusiva e diversa. Porque ti tamén sumas, Todos sumamos. E educar en valores é fundamental". Y recordaron que la programación de la Semana da Diversidade rematará este viernes, 27 de febrero, y lo hará como es habitual en todas sus ediciones con una feria en la que participarán las entidades que pasan durante estos días por el 'Félix Muriel' para mostrar sus productos elaborados.

