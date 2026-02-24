Ambar, Amencer y la experiencia de Carmen Álvarez abren una nueva Semana de Diversidade en el IES 'Félix Muriel' de Rianxo

David Villaverde, de Amencer, que explicó las causas de la parálisis cerebral, fue presentado por alumnas del ciclo medio del instituto rianxeiro Cedida

El IES ‘Félix Muriel’ de Rianxo dio ayer el pistoletazo de salida a una nueva Semana da Diversidade. Empezó con la participación de Ambar, de la que siete personas desarrollaron un taller de estampación de camisetas y al que asistieron 74 alumnos de primer curso de la ESO, que utilizaron los diseños creados en su Obradoiro artesanal por las personas usuarias de dicha entidad social con sede en Ribeira. “Foi realmente enriquecedor e positivo conseguir unha interacción e inclusión real, ademais de fomentarse a creatividade e o traballo colaborativo”, subrayaron desde la organización.

A la vez, David Villaverde, director del centro de día y coordinador de los centro de Pontevedra de Amencer Aspace, con sede en Vilagarcía, impartió una charla dirigida al alumnado de 1º de Bacharelato en la que les explicó que es la parálisis cerebral, sus causas, distintas manifestaciones y necesidades de apoyo que puede requerir. Pero, sobre todo, les transmitió la pasión por su trabajo y la importancia de “non quedarse coa parte discapacidade”, porque les indicó que “as persoas somos diferentes e con capacidades diversas”.

Al final de la primera jornada se contó con la presencia de la empresaria Carmen Álvarez, que tiene Síndrome de Down y regenta en A Coruña su propia tienda de ropa con diseños y modelos que ella crea misma crea. Acompañada de sus padres, les explicó de primera a los estudiantes de 2º de BAC su experiencia personal y destacó la importancia de la superación, de no dar por supuesto que no se puede hacer algo por sus características diferentes “e de facer aquelo que a un lle gusta e lle motiva”, subrayó.