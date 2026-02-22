Mi cuenta

El IES de Rianxo inicia su Semana da Diversidade para promover valores fundamentales como la inclusión y el respeto

Entre los objetivos de estas jornadas, que se desarrollarán hasta el viernes 27, se contempla dar visibilidad a su Ciclo Medio de Atención a Persoas en Situación de Dependencia

Chechu López
22/02/2026 20:00
El IES Félix Muriel despidió la Semana da Diversidade del año pasado con una valoración positiva
El IES ‘Félix Muriel’ de Rianxo programó desde mañana, día 23 de febrero, y hasta el viernes 27 su Semana da Diversidade, que este año se desarrollará bajo el lema ‘Ti tamén sumas’ y que persigue como objetivos dar visibilidad a su Ciclo Medio de Atención a Persoas en Situación de Dependencia, a la vez que promover valores fundamentales como la inclusión, el respeto y la diversidad. Así, diferentes entidades sociales y personas relevantes en el ámbito de esta última visitarán el instituto para compartir con la comunidad educativa su experiencia y labor que desarrollan en el ámbito social a través de charlas y talleres prácticos, para acercar al alumnado a la realidad profesional del sector de la atención a las personas, conocer proyectos de intervención directa, experiencias vitales reveladoras y a comprender la importancia del trabajo en red en la atención de gente en situación de dependencia.

A través de su lema, su comunidad educativa pretende transmitir con claridad el mensaje de que todas las personas tienen algo que aportar y desempeñan un papel fundamental en la construcción de una sociedad más justa e inclusiva, por lo que la Semana da Diversidade constituye un espacio de aprendizaje, reflexión y sensibilización. Como es habitual, la semana rematará con una feria en la que se exhibirán los productos elaborados por parte de las entidades participantes, como Ambar, Amencer Aspace, Carmelamola, A Creba, Confederación Galega Persoas con Diversidade, Fundación Down Compostela, Fundación ONCE, Amipa, Agadea, A Misela, Andaina Pro Saúde Mental, DJ Moncho Lautrec, Asociación de Migrantes do Barrio de Fontiñas e San Pedro.

Desde el IES rianxeiro también se destaca la importancia de la Formación Profesional como una opción educativa de calidad y con fuerte compromiso social. Así, el Ciclo Medio de Atención a Persoas en Situación de Dependencia ofrece una “preparación integral que capacita ao alumnado para traballar con colectivos diversos, fomentando a autonomía persoal e a inclusión social. Por elo, o alumnado de segundo curso será o encargado de xestionar e organizar as actividades de toda a semana”, precisan desde el propio centro educativo.

