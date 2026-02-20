Localizan sin vida en el río Te, en Rianxo, a un hombre que llevaba desaparecido desde el miércoles

Efectivos del GEAS de la Guardia Civil sacaron el cuerpo sin vida del desaparecido de aguas del río Te, por detrás del colegio de Asados Chechu Río

El cuerpo sin vida de un hombre de mediana edad, natural de Noia, fue localizado este mediodía en aguas del río Te, por la parte posterior del colegio de Asados, en Rianxo. En torno a las tres y cuarto de esta tarde llegó el médico forense, junto a la empresa funeraria, para proceder al levantamiento del cadáver, que fue extraído del cauce fluvial por los efectivos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil, que se habían movilizado para incorporarse al dispositivo de búsqueda.

Así se puso fin al dispositivo de búsqueda integrado por la Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil que desde las ocho de esta mañana se había desplegado para localizar a esa persona, de la que se desconocía su paradero desde le pasado miércoles. Inicialmente, el rastreo se estuvo desarrollando por el entorno de un área recreativa de As Miráns, en la parroquia de O Araño, donde se localizó aparcado su vehículo de la marca Fiat.

La ausencia de ese noiés, que había salido de su casa para ir a Taragoña, sin que hubiera llegado a su destino, fue comunicada al instituto armado en la tarde de ayer, pese a que nadie había presentado una denuncia formal. Tras iniciarse las primeras labores de búsqueda, que se interrumpieron la pasada medianoche, esta mañana se retomaron con la participación de un helicóptero y los drones de la Axencia Galega de Emerxencias, hasta que se dio con su paradero.