Rianxo

Rianxo recibe 22.000 euros de la Diputación para limpiar las playas este verano

Esta subvención prestar apoyo económico para la contratación de personal y otros gastos asociados al servicio

Fátima Pérez
17/02/2026 12:25

La zona de las zonas de playa en Rianxo
Cedida
La Diputación de A Coruña destina al Concello de Rianxo una ayuda de 22.000 euros para financiar los trabajos de limpieza en las playas del municipio. 

Se trata de una subvención que permitirá sufragar los gastos del personal de limpieza de los arenales durante los meses do verano, facilitando así un estado óptimo que permita su disfrute.

La Diputación destinará un total de 900.000 euros a repartir entre los 41 municipios con costa de la provincia, por lo que cada concello podrá recibir entre 6.768 y 33.840 euros para cubrir tanto la contratación de personal como otros gastos asociados al servicio, como vestuario laboral o combustible.

La duración máxima subvencionable de estas brigadas será de tres meses, que deberán situarse entre el 1 de abril y el 31 de octubre de 2026.

