Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Rianxo

Rianxo ya tiene listo su amplio programa de actividades para celebrar seis días de Entroido

Las fiestas arrancarán este viernes día 13 y terminarán con una gran verbena el próximo sábado 21

Fátima Pérez
09/02/2026 19:30
Entroido en Arousa 2025
Entroido en Arousa 2025
Gonzalo Salgado
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Rianxo arranca este viernes su Entroido con seis días de celebración y un extenso programa con actividades para todos los públicos siendo los días grandes el sábado y el domingo con un cocido popular, un certamen de carrozas, sorteos y mucha música. 

La celebración arrancará el viernes 13 a las 21:00 horas en la carpa de Entroido instalada en la Praza de Castelao con un concurso de bandas emergentes organizado por la asociación Festival Rock in Rian. 

La alcaldesa y el concejal de Festejos presentaron el cartel del Entroido ribeirense

King África será el plato fuerte de unas fiestas de Entroido de seis días en Ribeira

Más información

El sábado habrá sesión vermú con Mekanika Rolling Band y la primera edición de un cocido popular organizado por la asociación ‘A Moreniña’. Ya por la tarde llegará el bingo, el Dúo Arco Iris y una feria de juegos desde las 16:30 hasta las 19:30 horas. Por su parte, en el Centro Cultural de A Capela también se celebrará el Entroido de Araño con un concurso, tarde de juegos y filloas organizado por la asociación vecinal de Araño. 

Ya de nuevo en Rianxo, el domingo a partir de las 16:30 horas arrancarán los obradoiros en la carpa de Praza de Castelao y se celebrará también un certamen y desfile de carrozas y un sorteo de regalos entre las personas disfrazadas. A su vez, en el Centro Cultural Vicente Vidal, en Leiro, se podrá disfrutar de la actuación de la comparsa Rianxeira y de una fiesta con algunos de los dulces típicos del Entroido; orejas y filloas.

 El lunes 16 continuarán los obradoiros infantiles y a las 19:00 horas será el turno del espectáculo O Feiticeiro de Henriko, mientras que el martes a las 17:30 horas actuará la comparsa rianxeira. 

La programación pondrá el broche de oro el sábado día 21 con una gran verbena, concursos, actuaciones y mucha música. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Nuevo sendero azul en Sanxenxo

Sanxenxo añade un nuevo Sendero Azul y se convierte en líder nacional con nueve
C. Hierro
Los deportistas del Natural en Torrevieja

Lluvia de medallas para los taekwondistas arousanos en el Campeonato de España
María Caldas
Vistas de la estación de tren desde la de autobuses

La futura estación intermodal de Vilagarcía se pone en marcha
Olalla Bouza
Os Ingleses durante su último partido en Fontecarmoa

Os Ingleses se impone en su visita al Pontevedra a pesar de las fuertes lluvias
María Caldas