Rianxo ya tiene listo su amplio programa de actividades para celebrar seis días de Entroido

Entroido en Arousa 2025 Gonzalo Salgado

Rianxo arranca este viernes su Entroido con seis días de celebración y un extenso programa con actividades para todos los públicos siendo los días grandes el sábado y el domingo con un cocido popular, un certamen de carrozas, sorteos y mucha música.

La celebración arrancará el viernes 13 a las 21:00 horas en la carpa de Entroido instalada en la Praza de Castelao con un concurso de bandas emergentes organizado por la asociación Festival Rock in Rian.

El sábado habrá sesión vermú con Mekanika Rolling Band y la primera edición de un cocido popular organizado por la asociación ‘A Moreniña’. Ya por la tarde llegará el bingo, el Dúo Arco Iris y una feria de juegos desde las 16:30 hasta las 19:30 horas. Por su parte, en el Centro Cultural de A Capela también se celebrará el Entroido de Araño con un concurso, tarde de juegos y filloas organizado por la asociación vecinal de Araño.

Ya de nuevo en Rianxo, el domingo a partir de las 16:30 horas arrancarán los obradoiros en la carpa de Praza de Castelao y se celebrará también un certamen y desfile de carrozas y un sorteo de regalos entre las personas disfrazadas. A su vez, en el Centro Cultural Vicente Vidal, en Leiro, se podrá disfrutar de la actuación de la comparsa Rianxeira y de una fiesta con algunos de los dulces típicos del Entroido; orejas y filloas.

El lunes 16 continuarán los obradoiros infantiles y a las 19:00 horas será el turno del espectáculo O Feiticeiro de Henriko, mientras que el martes a las 17:30 horas actuará la comparsa rianxeira.

La programación pondrá el broche de oro el sábado día 21 con una gran verbena, concursos, actuaciones y mucha música.