El centro cultural ‘A Capela’ de O Araño acogerá en marzo un curso de DJ con posibilidad de trabajo

Cartel del curso de formación de DJ que impartirá Iván Mata, de MG Eventos

Organizado por la Asociación de Veciños de O Araño y la entidad MG Eventos, el centro cultural ‘A Capela’, de dicha parroquia rianxeira, albergará durante tres de los cuatro domingos del mes de marzo, concretamente los días 8, 15 y 22, a las cinco de la tarde, un curso de formación de DJ, que será impartido por Iván Mata, y ofrece la posibilidad de una salida laboral.

Los interesados en iniciarse o profesionalizarse en ese sector, pueden inscribirse llamando por teléfono o enviar un mensaje a través de la aplicación de mensajería rápida WhatsApp, al número 680 473 283 antes de que remate el próximo 28 de febrero. El precio de la actividad para los socios de la entidad vecinal impulsora es de 50 euros, mientras que los que no lo son deben pagar 55 euros. El límite máximo de alumnos es de seis personas mayores de 16 años.