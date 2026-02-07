Mi cuenta

Denunciadas en Rianxo algunas personas a las que se les incautaron varias dosis de drogas y armas peligrosas que portaban en la vía pública

La Policía Local investigó a dos conductores por delitos contra la seguridad viaria, uno por negarse al test de estupefacientes y ausentarse de un control, y a otro por conducir sin carnet

Chechu López
07/02/2026 09:00
La Policía Local de Rianxo incrementó la realización de controles en el municipio para tratar de reducir los robos y hurtos que tanto preocupan a la ciudadanía
La Policía Local de Rianxo incrementó la realización de controles en el municipio para tratar de reducir los robos y hurtos que tanto preocupan a la ciudadanía
Cedida
La Policía Local rianxeira comunicó que durante las últimas semanas mantuvo el desarrollo de intervenciones especiales vinculadas con la seguridad ciudadana, tras comprobar un incremento de la comisión de delitos contra el patrimonio, además de detectarse un aumento de situaciones problemáticas derivadas del tráfico y consumo de drogas. Haciendo balance de las actuaciones llevadas a cabo, como resultado de una mayor presencia policial en los lugares en que se se estaban registrando los hechos antes referidos, y también de un mayor control de vehículos que pudieran resultar de interés policial, desde dicho servicio municipal destacaron que se lograron reducir los hurtos y robos en los establecimientos comerciales que había generado una gran alarma en la localidad.

Concretamente, la Policía de Rianxo destacó la incautación de diversas dosis de sustancias estupefacientes, así como varias armas peligrosas que portaban varias personas en la vía pública y que fueron identificadas y a las que se denunció por vía administrativa por esa causa, "solucionándose deste xeito os problemas que se estaban a xerar en varios lugares polo presunto tráfico de drogas que se estaba a producir". Además, de los vehículos controlados, señaló que se interceptó a cuatro conductores que dieron positivo en los test de presencia de drogas en el cuerpo que se les practicaron y se tramitaron las denuncias administrativas correspondientes.

También se interpusieron denuncias de carácter administrativo vinculadas a deficiencias en la documentación de varios vehículos de otros conductores controlados, así como se procedió a la investigación de dos conductores por presuntos delitos contra la seguridad viaria, uno de ellos por negarse a la realización de la prueba de detección de drogas y ausentarse de un control, y a otro por conducir un vehículo a motor a pesar de la pérdida de vigencia de su permiso por la detracción total de los puntos de su carnet, siendo remitidos los atestados realizados al Tribunal de Instancia de Padrón. "Continuamos realizando ditas actuacións de vixilancia para garantir a seguridade de toda a veciñanza de Rianxo", concluyeron desde la Policía rianxeira.

Agentes municipales rianxeiro llevaron a cabo diferentes controles relacionados con sus tancias estupefacientes y armas peligrosas
Agentes municipales rianxeiro llevaron a cabo diferentes controles relacionados con sus tancias estupefacientes y armas peligrosas
Cedida
