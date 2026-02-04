La cantautora gallega Sés presentó su libro disco ‘Nadando na incerteza’ en un abarrotado centro cultural Simón Varela de Asados

La cantautora gallega Sés firmó ejemplares de su libro-disco ‘Nadando na incerteza’ en el centro cultural Simón Varela

Un centro cultural Simón Varela, en la parroquia rianxeira de Asados, estuvo repleto de público en la tarde del pasado domingo para asistir al acto de presentación del libro-disco ‘Nadando na incerteza’ de María Xosé Silvar ‘Sés’. Este evento estuvo impulsado por la asociación A Leoira y Teatro Airiños y, a la conclusión del mismo, la cantautora gallega estampó su firma y dedicatorias en los ejemplares de su trabajo discográfico a petición de sus seguidores que tuvieron la oportunidad de adquirirlos.

Desde la organización se destacó que fue mucho más que la presentación de un libro-disco, pues subrayó que, siempre que habla Sés, quien la escucha "ten a satisfacción de aprender ou reflexionar sobre algo novo". También expresó su satisfacción "por ver o Simón Varela cheo" para acoger este acto, y anunció que que este año habrá mucho más.