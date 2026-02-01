Rianxo saca a licitación la segunda fase para renovar las luminarias del paseo marítimo

Paseo marítimo de Rianxo D.A.

El Concello de Rianxo continúa avanzando en materia de eficiencia energética y saca a licitación la segunda fase del proyecto que permitirá renovar la totalidad de las luminarias del paseo marítimo y lo hace con un presupuesto base de 39.999 euros.

Esta segunda fase pretende sustituir el tramo comprendido entre A Carballeira y la playa de O Pazo y cambiar las luminarias actuales por otras de mayor eficiencia energética que utilizarán tecnología LED.

El plazo de ejecución de estos trabajos será de tan solo 30 días y las empresas interesadas en presentar sus ofertas podrán hacerlo hasta el próximo 16 de febrero a las 23:59 horas. Posteriormente la apertura de sobres se realizará el día 18 siempre y cuando que sea posible.

Primera fase y financiación

La primera fase de los trabajos, que comprendió el tramo entre Setefogas y A Carballeira, se adjudicó el pasado mes de abril a la empresa Insatel Instalaciones S. L. por un importe de 31.500 euros.

Tanto esta primera, como el tramo final que ahora está pendiente de adjudicación, cuentan con la financiación del Plan de Obras e Servizos (POS) de la Diputación da Coruña.