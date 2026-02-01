Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Rianxo

Rianxo saca a licitación la segunda fase para renovar las luminarias del paseo marítimo

Los trabajos permitirán renovar la totalidad de las luminarias del paseo con un presupuesto base de 39.999 euros

Fátima Pérez
01/02/2026 21:45
Paseo marítimo de Rianxo 
D.A.
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

El Concello de Rianxo continúa avanzando en materia de eficiencia energética y saca a licitación la segunda fase del proyecto que permitirá renovar la totalidad de las luminarias del paseo marítimo y lo hace con un presupuesto base de 39.999 euros.

Esta segunda fase pretende sustituir el tramo comprendido entre A Carballeira y la playa de O Pazo y cambiar las luminarias actuales por otras de mayor eficiencia energética que utilizarán tecnología LED.

El Concello de Rianxo adjudica la primera fase del cambio de luces en la fachada marítima

Más información

El plazo de ejecución de estos trabajos será de tan solo 30 días y las empresas interesadas en presentar sus ofertas podrán hacerlo hasta el próximo 16 de febrero a las 23:59 horas. Posteriormente la apertura de sobres se realizará el día 18 siempre y cuando que sea posible.

Primera fase y financiación

La primera fase de los trabajos, que comprendió el tramo entre Setefogas y A Carballeira, se adjudicó el pasado mes de abril a la empresa Insatel Instalaciones S. L. por un importe de 31.500 euros.

Tanto esta primera, como el tramo final que ahora está pendiente de adjudicación, cuentan con la financiación del Plan de Obras e Servizos (POS)  de la Diputación da Coruña.

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

Arnosi trata de taponar el centro de Lucas Fanego

El Céltiga plantó cara al Somozas y regresó con un valioso punto
Gonzalo Sánchez
La Policía Nacional detuvo a los dos acusados tras montar un dispositivo de vigilancia a raíz de informaciones que alertaban de la venta de droga por detrás del cementerio municipal de Ribeira

La Confederación de Policía culpa la “inacción” del Gobierno tras el incidente con cuatro agentes
Fátima Pérez
boiro

El Boiro frena al Compos con un gol en el descuento que sabe a victoria
María Caldas
Algunas de las variedades de camelias que se pudieron ver durante todo el fin de semana en el Auditorio de Valga

Más de 40 participantes cubrieron de color la XVIII Mostra ‘Bella Otero’
Fátima Pérez