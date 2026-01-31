Rianxo destinará el Plan Único dos Concellos-POS+2026 a gasto corriente y a la ampliación de dos traídas de agua en Taragoña y O Araño

Imagen del proyecto en el que está trabajando el Gobierno local para su desarrollo para levar a cabo en el entorno del auditorio, y que contempla la renovación y cubrición del parque infantil

El pleno de la corporación municipal rianxeira aprobó en su sesión ordinaria de enero, con el voto favorable de todos los concejales presentes, a excepción del BNG -se abstuvo-, la participación del Ayuntamiento en el Plan Único dos Concellos-POS+2026, y en el que la mayor parte de la asignación que realiza la Diputación de A Coruña se destinará a sufragar gasto corriente, permitiendo dar continuidad al plan de mantenimiento de pistas municipales, y a medidas de ahorro energético, precisándose desde el Gobierno local que en 2024 y 2025 ese gasto fue inferior al medio millón de euros anuales, cuando en 2023 superaba los 700.000 euros.

Además, se incluirán dos actuaciones para ampliar la red de abastecimiento de agua en los márgenes de la carretera AC-305, por un lado, desde Ourolo a A Burata, en Taragoña, y de A Pousada hasta A Capela, en O Araño. Y en el Plan Complementario se incluyó la renovación de dos tramos del paseo marítimo, uno desde la fase que se aprobó hace un par de semanas hasta el puente de madera y otro desde ahí hasta el final del a playa de A Torre.

Regularización

En esa misma sesión también se dio luz verde, a pesar de las abstenciones de los concejales de los grupos municipales del PSOE y BNG, a un convenio de colaboración con Portos de Galicia para la gestión, conservación y mejora de las infraestructuras de saneamiento y mejora de la movilidad y la gestión de residuos sólidos urbanos de la fachada marítima. Además, desde el equipo de gobierno rianxeiro se anunció que se firmará otro convenio con ese ente portuario autonómico, que le cederá gratis al Ayuntamiento para su uso la parcela contigua al auditorio.

Pese a la referencia que el PSOE hizo a los informes técnicos de Intervención, Secretaría y Tesorería, por las advertencias sobre dudas jurídicas relevantes sobre la fórmula empleada, el alcalde destacó que el acuerdo con Portos de Galicia permitirá obtener el título habilitante para lo que ya hay y, así, regularizar la situación y los usos de la fachada marítima en relación con la gestión del tanque de tormentas, red de colectores y la EDAR. Agregó que estos dos convenios son los primeros pasos para la transformación que pretenden impulsar para la fachada litoral, un espacio del que destacó que está llamado a ser una referencia y elemento distintivo de Rianxo como pueblo marinero.

El primer edil, que aclaró que el gasto de la depuradora tanto en lo que a su explotación y consumo eléctrico se refiere, supone 300.000 euros anuales para las arcas municipales desde 2023 en que asumió su gestión, sostuvo que si el PXOM está "atrancado" en este momento se debe a que a Costas del Estado, como titular del dominio público marítimo-terrestre, no le consta ese título habilitante para hacer la depuradora, y que a partir de ahora les permitirá avanzar en la tramitación de dicho plan urbanístico.