Rianxo

Rianxo celebra un acto homenaje por el 140 aniversario del nacimiento de Castelao

Fátima Pérez
31/01/2026 22:08
Acto de homenaje a Alfonso Daniel Rodríguez Castelao organizado por el Concello de Rianxo
Acto de homenaje a Alfonso Daniel Rodríguez Castelao organizado por el Concello de Rianxo
Cedida
El subdelegado del Gobierno, Julio Abalde, y el diputado provincial, Antonio Leira, participaron hoy en el acto de homenaje a Alfonso Daniel Rodríguez Castelao organizado por el Concello de Rianxo con motivo del 140 aniversario de su nacimiento. 

El acto se celebró en la localidad natal del intelectual rianxeiro y sirvió para poner en valor a una de las figuras más relevantes de la cultural y política de Galicia. Durante su intervención, Abalde definió a Castelao como “un galego profundamente comprometido co seu tempo e coa súa xente, cuxa obra segue sendo plenamente actual”, y destacó que su legado continúa ofreciendo claves para entender la Galicia de hoy. 

Por su parte, Leira se refirió a Castelao como una figura que trascendió el ámbito artístico y político para convertirse en un referente ético. “A través da súa obra literaria, artística e do seu pensamento, soubo retratar coma ninguén a alma do noso pobo: as dores, as esperanzas, a dignidade e tamén a retranca”, señaló. 

En el acto participaron también el Secretario Xeral da Lingua, Valentín García, el Presidente de la Fundación Castelao, Miguel Anxo Seixas y el alcalde de Rianxo, Julián Bustelo, quien puso en valor un legado que “segue vivo”.

