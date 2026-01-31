Mi cuenta

Rianxo

La cantautora gallega Sés presentará mañana su libro-disco ‘Nadando na incerteza’ en el centro cultural ‘Simón Varela’ de Asados

La asociación A Leoira, que organiza esa cita musical con Teatro Airiños, celebrará horas antes su asamblea general en la que presentará sus cuentas y programación de fiestas y actividades de este año

Chechu López
31/01/2026 10:00
La cantautora gallega Sés presentará mañana en Asados su libro-disco 'Nadando na incerteza'
La asociación A Leoira convocó para mañana, domingo 1 de febrero, a partir de las doce del mediodía, en primera convocatoria, y desde media hora después, en segunda y definitiva, en el centro cultural ‘Simón Varela’ de Asados, la celebración de su asamblea general ordinaria, en cuyo orden del día se contempla la presentación del estado de cuentas de la entidad y la programación de fiestas y actividades, además de los habituales ruegos y preguntas.Además, a partir de las seis de la tarde de esa misma jornada, con la colaboración de dicha asociación y de Teatro Airiños, tendrá lugar en ese mismo escenario de la parroquia rianxeira la presentación del libro-disco ‘Nadando na incerteza’ de la cantautora gallega María Xosé Silvar 'Sés'.

