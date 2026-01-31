El ciclo de ‘Actos Castelao’ se clausura hoy con una ofrenda floral, la presentación de un cuadro en su honor y la lectura de una selección de textos
Rianxo albergará hoy la jornada de clausura de los ‘Actos Castelao’ con varios eventos, que arrancarán a las 12.00 en el busto del homenajeado en el Paseo da Ribeira, con una ofrenda floral, intervención de autoridades y música a cargo de Fogo Fatuo. A continuación, se presentará en el Pazo de Martelo el cuadro ‘Castelao’ de la serie Yiban y realizado por el artista Fernando Yáñez.
Y a las 20.30, en el auditorio, habrá la lectura de una selección de textos del alumnado del IES Félix Muriel, participante en el certamen literario "Un verán con Castelao", y en la que también intervendrán el escritor Xosé Ricardo Losada y Sofía Rama, ambos profesores del instituto rianxeiro, además de Xoán Costa, presidente del consejo de administración de Nós Diario, y el alcalde, Julián Bustelo.