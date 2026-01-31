El ciclo de ‘Actos Castelao’ se clausura hoy con una ofrenda floral, la presentación de un cuadro en su honor y la lectura de una selección de textos

El busto de Castelao en el Paseo da Ribeira de Rianxo albergará la tradicional ofrenda floral en la clausura del ciclo dedicado en memoria del ilustre galleguista

Rianxo albergará hoy la jornada de clausura de los ‘Actos Castelao’ con varios eventos, que arrancarán a las 12.00 en el busto del homenajeado en el Paseo da Ribeira, con una ofrenda floral, intervención de autoridades y música a cargo de Fogo Fatuo. A continuación, se presentará en el Pazo de Martelo el cuadro ‘Castelao’ de la serie Yiban y realizado por el artista Fernando Yáñez.

Y a las 20.30, en el auditorio, habrá la lectura de una selección de textos del alumnado del IES Félix Muriel, participante en el certamen literario "Un verán con Castelao", y en la que también intervendrán el escritor Xosé Ricardo Losada y Sofía Rama, ambos profesores del instituto rianxeiro, además de Xoán Costa, presidente del consejo de administración de Nós Diario, y el alcalde, Julián Bustelo.