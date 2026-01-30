Mi cuenta

Rianxo

Portos otorga a la Cofradía de Rianxo una nueva concesión de gestión de la lonja por cuatro años que incluye la bonificación del 90% de las tasas

Chechu López
30/01/2026 19:00
La lonja de Rianxo cuenta con 1.400 metros cuadrados distribuidos en dos plantas y la autorización tiene una vigencia máxima de cuatro años
La lonja de Rianxo cuenta con 1.400 metros cuadrados distribuidos en dos plantas y la autorización tiene una vigencia máxima de cuatro años
Portos de Galicia otorgó una autorización administrativa, con carácter transitorio, para la gestión del edificio de la lonxa de la localidad a favor de la Cofradía de Pescadores ‘Virxe do Carme’ de Rianxo, que ahora se encuentra tramitando una nueva concesión para ese fin. Ese título administrativo concedido al pósito rianxeiro contempla la aplicación del artículo 40 de la Ley 6/2003, del 9 de diciembre, de tasas, precios y exenciones reguladoras de la comunidad autónoma gallega, en base al que se contempla una bonificación del 90% de las tasas por ocupación de dominio público dada la actividad de la rula en el inmueble de titularidad de dicho ente portuario. 

Dicho edificio cuenta con 1.400 metros cuadrados distribuidos en dos plantas y la autorización tiene una vigencia máxima de cuatro años. Ese título dá cobertura al desarrollo de la actividad de la lonja en el inmueble durante el período de tramitación de la nueva concesión que se inició esta semana para prorrogar la actividad que ya se venía realizando en ese edificio y cuya concesión anterior está vencida.

