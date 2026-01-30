El auditorio de Rianxo albergará hoy la presentación de las ediciones en japonés, francés y gallego del libro 'Sanshô-Dôei' de Eihei Dôgen

Imagen parcial de la portada del libro 'Sanshô-Dôei' de Eihei Dôgen, que se presentará esta tarde en el auditorio de Rianxo

La sala Arcos Moldes del auditorio de Rianxo albergará a partir de las ocho y media de esta tarde, dentro del ciclo 'Actos Castelao', la presentación de las ediciones en japonés, francés y gallego del libro 'Sanshô-Dôei', de Eihei Dôgen, y que está previsto que cuente con la participación del traductor de la versión en gallego, Manuel Cartea; del ilustrador, Doroteo Arnáiz; de la presidenta de la asociación cultural Barbantia, María Xesús Blanco; del secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, y del alcalde, Julián Bustelo; así como la intervención artística del ribeirense Jontxu Argibay y la introducción y cierre musicales a cargo de la Escola de Música de Rianxo.

Con anterioridad, la asociación cultural Barbantia celebrará su asamblea general ordinaria, también en esa misma instalación municipal de Rianxo, que se programó primeramente para las seis y media de esta tarde, y media hora más tarde en segunda y definitiva convocatoria, y en la que su orden del día contempla la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, la presentación del estado de cuentas para su aprobación , así como del resumen de la memoria anual de 2025, la planificación de la la programación para el actual ejercicio, el informe de subvenciones, la aprobación del libro de personas socias y el libro de bienes de la entidad, y ruegos y preguntas.