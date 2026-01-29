Rianxo recuerda al poeta Manuel Antonio en el 96 aniversario de su muerte con una ofrenda floral en su tumba y visita a su casa museo

Directivos de la asociación etnográfica Castelao de Rianxo, acompañada del alcalde, exmandatarios y personalidades de la Cultura, participaron en la ofrenda floral a Manuel Antonio Chechu Río

La Asociación Etnológica Alfonso Daniel Manuel Rodríguez Castelao llevó a cabo a última hora de la mañana de ayer en Rianxo la conmemoración del 96º aniversario de la muerte del poeta Manuel Antonio, asó como de recuerdo, respeto y reflexión sobre una figura singular de la literatura gallega del siglo XX y una voz representativa de la vanguardia literaria gallega.

Los actos, que contaron con la participación de varios directivos de la entidad presidida por José Bravo, así como exmandatarios de Rianxo y de Boiro, como Pedro Piñeiro y Xosé Deira, y personalidades de la Cultura de la zona, empezaron con una ofrenda floral por parte del alcalde, Julián Bustelo, y en nombre de los asistentes, el secretario de la entidad promotora, Xusto Ordóñez, ante la tumba del cementerio de la localidad donde reposan sus restos mortales, y que también incluyó una lectura de textos de su obra 'De catro a catro' (1928) por parte de unos alumnos del IES Félix Muriel.

Espacio vital del poeta

La celebración remató con una visita a la Casa Museo del autor en la Rúa de Abaixo, en el casco histórico de la villa rianxeira, dando continuidad simbólica al homenaje y acercamiento al espacio vital del poeta. Con este acto, la asociación Castelao quiere contribuir a la conservación de su memoria y difundir una obra que “segue a interpelar ás novas xeracións”, precisaron desde la asociación Castelao de Rianxo.

Dicha entidad rianxeira sostiene que la obra de Manuel Antonio se consolidó como una de las aportaciones más decisivas y perdurables de la literatura gallega contemporánea. “O poeta, figura central da vangarda mariñeira, deixou un legado que continúa a influír en xeracións de creadores”, precisó. Y destacó que, en reconocimiento a su importancia histórica y literaria, se le dedicó el Día das Letras Galegas en 1979, consolidando su figura como uno de los grandes referentes de la modernidad poética en Galicia.