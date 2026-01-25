La asociación Castelao de Rianxo programó para este miércoles un homenaje floral a Manuel Antonio

Imagen parcial del cartel anunciador del acto de homenaje al poeta rianxeiro Manuel Antonio

La Asociación Etnolóxica Alfonso Daniel Manuel Rodríguez Castelao programó para este miércoles, 28 de enero, a la una de la tarde, un acto floral de homenaje al poeta rianxeiro Manuel Antonio delante de su tumba en el cementerio de Rianxo, con motivo del 96 aniversario de su muerte. Desde el colectivo que preside Xosé Bravo indican que este evento pretende ser un espacio de recuerdo, respeto y reflexión alrededor de una de las figuras más singulares de la literatura gallega del siglo XX y una de las “voces máis representativas da vangarda literaria galega”, así como un comprometido con el galleguismo.

Durante el mismo se realizará una lectura pública de textos del autor con el propósito de acercar su palabra al lugar de su memoria. Al acabar la ofrenda se hará una visita a la Casa Museo de Manuel Antonio, situada en el casco histórico de la villa rianxeira, dando continuidad simbólica al homenaje y acercamiento al espacio vital del poeta. Con este acto, la asociación Castelao quiere contribuir a la conservación de su memoria y difundir una obra que “segue a interpelar ás novas xeracións”, precisó.

De Manuel Antonio Pérez Sánchez, que nació en Rianxo el 12 de julio de 1900, señala que “criouse nun ambiente familiar de forte presenza educativa e relixiosa”; que su madre, Purificación Sánchez, que fue maestra, tuvo un papel fundamental en su primera formación intelectual, y su tío José Sánchez, canónigo de la iglesia de Iria Flavia, también marcó de manera decisiva sus años de infancia y juventud. Bravo destacó que la muerte temprana de su padre, Ramón Pérez, obligó a la familia a trasladarse a Padrón, “feito que deixou unha fonda pegada no carácter do poeta. Esa experiencia de perda, xunto cunha educación rigorosa e humanística, contribuíu a formar unha personalidade reflexiva, inconformista e fondamente sensible”.

Amistades y vínculos

Esta asociación recuerda que durante sus estudios en Santiago de Compostela y, luego, en Vigo, donde cursó Náutica, “consolidou amizades e vínculos intelectuais decisivos coa cultura galega do seu tempo, entre eles Castelao e Dieste, cos que mantivo unha relación de estima persoal, intercambio de ideas e compromiso común coa renovación cultural e co galeguismo”. Y destaca que en sus travesías como piloto de navío en prácticas realizó diversas travesías por el Atlántico y el Mediterráneo a bordo del pailebote ‘Constantino Candeira’ concibió y escribió su libro más conocido, ‘De catro a catro’ (1928), pensado como un diario poético de navegación en el que el mar se convierte en espacio simbólico de libertad, morriña y búsqueda interior.

El colectivo presidido por Xosé Bravo sostiene que los versos “como fomos ficando sós no medio do mar sen bandeiras nin sinais que nos guiasen…” condensan la conciencia moderna del poeta frente al mundo y explican buena parte de la fuerza y de la vigencia de su obra. También dice que Manuel Antonio fue una de las “voces máis representativas da vangarda literaria galega”, además que estaba comprometido con el galleguismo, participó en las asembleas nacionalistas de los años 20 y mantuvo relación con figuras destacadas de la cultura gallega como Castelao o Rafael Dieste. “En 1922 foi coautor, xunto con Álvaro Cebreiro, do manifesto ‘Máis alá!’, texto clave da renovación estética galega, no que se defendía unha literatura en lingua galega libre, moderna e plenamente inserida nas correntes culturais europeas: ‘Hai que rachar cos moldes vellos e buscar, máis alá, unha nova expresión para o noso tempo’.

Por último, a pesar de su muerte prematura en Asados el 28 de enero de 1930, con apenas 29 años, desde la asociación rianxeira sostienen que la obra de Manuel Antonio se consolidó como una de las aportaciones más decisivas y perdurables de la literatura gallega contemporánea. “O poeta, figura central da vangarda mariñeira, deixou un legado que continúa a influír en xeracións de creadores”. En reconocimiento a su importancia histórica y literaria, se le dedicó el Día das Letras Galegas en 1979, consolidando su figura como uno de los grandes referentes de la modernidad poética en Galicia.