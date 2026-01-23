Los policías locales de Rianxo perfeccionan su formación sobre la utilización en emergencias de desfibriladores semiautomáticos

El técnico en emergencias sanitarias del 061, Mariano Moares, en el centro de la imagen, impartió la formación a los agentes municipales rianxeiros

Los agentes de la plantilla de la Policía Local de Rianxo participaron esta mañana en una jornada formativa de reciclaje en materia de primeros auxilios sobre la utilización de los desfibriladores externos semiautomáticos (DESA), que impartió el técnico en emergencias sanitarias del 061 Mariano Moares y, así, estar preparados para poder garantizar una respuesta más eficaz ante situaciones en las que alguien sufra una parada cardiorrespiratoria o indisposición.

Además, los agentes municipales tuvieron oportunidad de actualizar sus conocimientos sobre la realización de las pruebas de alcohol y drogas con la finalidad de poder reforzar la seguridad viaria en el municipio. Desde la Policía Local indicaron que la formación y la preparación continua son clave para ofrecer un servicio de calidad a la ciudadanía y que "seguimos comprometidos coa seguridade e benestar do Concello de Rianxo".