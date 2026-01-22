Mi cuenta

Diario de Arousa

Rianxo

Desvelada la composición del jurado del certamen artístico ‘Cousas’ convocado desde Rianxo en homenaje a Castelao

Chechu López
22/01/2026 06:30
Un grupo de traballo formado por alumnos de 2º de Bacharelato do IES Felix Muriel se ocupa de la organización del certamen
Un grupo de traballo formado por alumnos de 2º de Bacharelato do IES Felix Muriel se ocupa de la organización del certamen
Cedida
La organización convocante del certamen artístico ‘Cousas’, que está integrada por alumnado de 2º de Bacharelato del IES Félix Muriel de Rianxo y estudiantes que el curso pasado remataron sus estudios en el dicho instituto, desvelaron una de las novedades de esta edición, como es la renovación de la composición del jurado. Así, indica que está integrado por Pilar Ponte y Xabier Vázquez Parcero, vinculados al ámbito educativo; Kiko Dasilva, profesional de las artes plásticas, y Leo Arremecághona, creador del ámbito artístico.

Respecto al concurso en si recuerda que pretende poner en valor la obra de Castelao con la presentación por parte de los participantes de una creación perteneciente al género de la “cousa”, ideado por el referido ilustre galleguista y que combina un texto breve con una imagen. Los premios serán de 300 euros para la obra ganadora, 200 euros para la segunda y 100 euros para la tercera. El plazo límite para entregar los trabajos será el 30 de enero.

Más información
