El PSOE de Rianxo reclama una reunión urgente con el alcalde sobre la seguridad viaria y ciudadana en la localidad
Su portavoz valora los anuncios de inversiones en la AG-11, pero considera “imprescindible” conocer con detalle qué actuaciones concretas se van llevar a cabo en los puntos más problemáticos
El grupo municipal del PSOE rianxeiro solicitó formalmente una reunión con el alcalde, Julián Bustelo, para analizar con urgencia la situación de la seguridad viaria y ciudadana en la localidad. Su portavoz, Óscar Rial, considera que se trata de dos cuestiones que están generando una creciente preocupación entre la población ante las incidencias registradas en las últimas semanas.
En lo que a la seguridad viaria se refiere, desde el partido del puño y la rosa ponen el foco en la Autovía do Barbanza y en las carreteras de titularidad autonómica a su paso por el término municipal, para que se inste a la Xunta de Galicia a que adopte “solucións reais, completas e urxentes”, especialmente en los tramos con mayor sinistralidad. “Os datos confirman que o tramo comprendido entre a ponte de Taragoña e o límite con Dodro concentra unha porcentaxe moi elevada dos sinistros con persoas feridas, o que evidencia a necesidade de actuacións específicas e ben planificadas”, indican desde la formación socialista.
Rial señala que desde el PSOE valora positivamente los anuncios de inversiones en la AG-11, pero considera “imprescindible” conocer con detalle qué actuaciones concretas se van llevar a cabo en los puntos más problemáticos, ya que la siniestralidad sigue incrementándose en algunos tramos. “Ao mesmo tempo, reiteramos a nosa preocupación pola situación do cruce de Taragoña-Muiños, un punto no que se están a producir ‘sustos continuos’ derivados da súa configuración e do elevado volume de tráfico, con pequenas incidencias reiteradas que evidencian un risco real para a seguridade”, precisó. El PSOE insta al Ayuntamiento de Rianxo a que ofrezca una solución a este punto, ya sea actuando directamente o reclamando al titular de la vía a adoptar las medidas necesarias.
Semáforo
“Asimesmo, solicitamos que, se o Concello entende que o semáforo existente xa non é necesario, se achegue o informe técnico que avale esa decisión e se proceda á súa retirada, xa que actualmente non se atopa en funcionamento, xerando confusión entre as persoas condutoras”, dice Rial. En este sentido, afirma que la no activación de dicho semáforo “afecta tamén á seguridade na zona de Campo de Pazos, onde se ven detectando un incremento da velocidade dos vehículos. Trátase, ademáis, dun cruce que dá acceso a un itinerario habitual cara ao colexio, polo que a ausencia dunha medida intermedia que permita ‘abrir ventás de paso’ incrementa a inseguridade, especialmente para peóns e familias”.
El PSOE también demanda en la reunión solicitada con el alcalde que se aborde la situación de la seguridad ciudadana, con la finalidad de conocer qué medidas se están llevando a cabo ante el incremento de las incidencias registradas en los últimos días. “A veciñanza precisa información, coordinación e respostas claras que transmitan tranquilidade e confianza”, indica Óscar Rial, quien agrega que desde su partido defienden que “a seguridade, tanto viaria como cidadá, debe ser unha prioridade política, baseada na prevención, na planificación e na colaboración institucional, poñendo sempre no centro a protección das veciñas e veciños de Rianxo”.