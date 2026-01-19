Mi cuenta

Identificada una mujer como presunta autora del hurto de una cartera en una lavandería autoservicio del casco urbano de Rianxo

La Policía Local logró recuperar ese objeto, que contenía documentación de la persona propietaria, pero en la que no quedaba ni rastro de los aproximadamente 40 euros que tenía en el momento del robo

Chechu López
19/01/2026 11:11
Captura de la grabación de las imágenes de la cámara de vigilancia de la lavandería que fueron analizadas por la Policía Local para identificar a la sospechosa
Captura de la grabación de las imágenes de la cámara de vigilancia de la lavandería que fueron analizadas por la Policía Local para identificar a la sospechosa
La Policía Local de Rianxo dio cuenta de que en la tarde de este pasado sábado procedió a la identificación de una mujer como presunta autora de un delito leve contra el patrimonio, por el hurto de una cartera perpetrado en una lavandería autoservicio del casco urbano de la localidad. 

Desde dicho cuerpo de seguridad detallan que de las actuaciones y gestiones practicadas en relación a esos hechos, entre las que se incluyó el visionado de las imágenes de las cámaras de vigilancia de dicho negocio, los agentes municipales localizaron a la sospechosa y pudieron recuperar el objeto sustraído, que contenía documentación de la persona propietaria de la misma, pero no quedaba ni rastro de los aproximadamente 40 euros que tenía en el momento en que tuvo lugar el hurto.

La Policía rianxeira instruyó el atestado correspondiente por esos hechos, en el que identifica plenamente a la presunto autora del ilícito penal, y sobre la que informa que le constan numerosos antecedentes por hechos similares. Esas diligencias realizadas por sus agentes ya fueron entregadas a la Guardia Civil de Rianxo para que continúe con las mismas y sean remitidas al Tribunl de Instancia de Padrón. También indica que se procedió a hacer entrega de los efectos recuperados a su dueño.

