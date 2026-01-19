Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Rianxo

Herido un conductor en una colisión entre dos vehículos en el polígono industrial de Té, en Rianxo

Una ambulancia asistencial del 061 trasladó a la víctima al centro de salud de la villa rianxeira para que recibiera la atención sanitaria que precisaba

Chechu López
19/01/2026 22:20
Una ambulancia asistencial del 061 trasladó al conductor herido al centro de salud de Rianxo
Una ambulancia asistencial del 061 trasladó al conductor herido al centro de salud de Rianxo
Chechu Río
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos

Un conductor de mediana edad que iba a los mandos de un Land Rover resultó herido en un accidente de tráfico registrado en torno a las tres tres y veinte de esta tarde en un vial interior del polígono industrial de Té, en Rianxo, concretamente, a la altura de Talleres Milocho, Al parecer, el siniestro se produjo debido a una colisión en la que se vieron implicados su vehículo todoterreno y un Renault Clío, a los mandos de una joven automovilista, que resultó ilesa, cuando uno de ellos estaba aparcado y se incorporó al carril de circulación por el que circulaba el otro vehículo, produciéndose el impacto.

Fue un particular el que contactó inicialmente con Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) con base en la vecina localidad de Padrón, y que también contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia, para solicitar la presencia de medios de emergencias y seguridad. La ambulancia trasladó al centro de salud a la víctima, que se quejaba de dolor en una pierna y la cadera.

Así, los gestores de dicho servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega informaron a la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Boiro, así como a la agrupación de voluntarios de Protección Civil y a la Policía Local, que movilizó una patrulla y que fue la que se encargó de instruir el atestado  a la Policía Local, que se encarga de instruir el atestado correspondiente.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

El herido en un suceso registrado en un bar del Malecón ribeirense causó posteriormente muchos daños en el material de un box de Urxencias del hospital comarcal

Ocasiona daños en material del box del servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza donde era atendido de unas lesiones
Chechu López
El ideal gallego

La entrega en Ribeira de varios reconocimientos a ‘Labmar’ y ‘Cabalga’ impulsados por Amicos echa el cierre a esos programas
Chechu López
Muebles Piñeiro, en Caldas, cerrará sus puertas el próximo mes de febrero

El pequeño comercio muere y la hostelería sigue ganando terreno en Arousa
Fátima Pérez
El mirador de Pedra da Ra es uno de los enclaves turísticos más visitados de la capital barbanzana

Ribeira presupuesta en 200.000 euros la implantación de una plataforma turística inteligente vinculada a su plan de destino litoral'
Chechu López