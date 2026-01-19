Herido un conductor en una colisión entre dos vehículos en el polígono industrial de Té, en Rianxo

Una ambulancia asistencial del 061 trasladó al conductor herido al centro de salud de Rianxo Chechu Río

Un conductor de mediana edad que iba a los mandos de un Land Rover resultó herido en un accidente de tráfico registrado en torno a las tres tres y veinte de esta tarde en un vial interior del polígono industrial de Té, en Rianxo, concretamente, a la altura de Talleres Milocho, Al parecer, el siniestro se produjo debido a una colisión en la que se vieron implicados su vehículo todoterreno y un Renault Clío, a los mandos de una joven automovilista, que resultó ilesa, cuando uno de ellos estaba aparcado y se incorporó al carril de circulación por el que circulaba el otro vehículo, produciéndose el impacto.

Fue un particular el que contactó inicialmente con Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) con base en la vecina localidad de Padrón, y que también contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia, para solicitar la presencia de medios de emergencias y seguridad. La ambulancia trasladó al centro de salud a la víctima, que se quejaba de dolor en una pierna y la cadera.

Así, los gestores de dicho servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega informaron a la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Boiro, así como a la agrupación de voluntarios de Protección Civil y a la Policía Local, que movilizó una patrulla y que fue la que se encargó de instruir el atestado a la Policía Local, que se encarga de instruir el atestado correspondiente.