Rianxo

Un aparatoso accidente en la calzada hacia Ribeira de la Autovía do Barbanza, en Rianxo, se salda milagrosamente sin heridos

Un Peugeot se salió de la vía e impactó contra el terraplén y regresó al carril derecho de la calzada, donde fue alcanzado por un Mercedes, que acabó deteniéndose a unos 100 metros de distancia

Chechu López
16/01/2026 14:30
Un Peugeot 306 sufrió cuantiosos daños tras salirse de la vía, impactar contra el terraplén y ser golpeado por un Mercedes Clase C tras regresar a la calzada
Un Peugeot 306 sufrió cuantiosos daños tras salirse de la vía, impactar contra el terraplén y ser golpeado por un Mercedes Clase C tras regresar a la calzada
Chechu Río
La calzada en dirección hacia Ribeira de la Autovía do Barbanza, a la altura del kilómetro 16, a su paso por la parroquia rianxeira de Asados, fue escenario en torno a la una menos cuarto de este mediodía de un aparatoso accidente de tráfico concatenado y que milagrosamente se saldó sin heridos. Fue un particular el que a las 12.46 horas contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar que se había registrado una salida de vía, pero que no había víctimas. 

Al parecer, el conductor de un Peugeot 306 perdió los mandos de su vehículo y se salió de la calzada por el margen derecho e impactó contra el terraplén, regresan do nuevamente a la autovía, tras desprenderse del mismo el eje completo de las ruedas delanteras, y se detuvo en el carril derecho, que quedó bloqueado. Pero, el siniestro no quedó ahí, pues un Mercedes Clase C que circulaba por ese mismo carril acabó impactando contra el coches siniestrado anteriormente, y aunque trató de esquivarlo, colisionó contra él y siguió desplazándose hasta que se detuvo en el carril izquierdo a unos 100 metros del lugar del impacto. Ambos conductores resultaron ilesos y no fue necesario movilizar a medios sanitarios.

Tras tener conocimiento de ese suceso, los gestores del servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado del suceso a la agrupación de voluntarios de Protección Civil de Rianxo, que se desplazaron hasta el lugar, donde se interesaron por los ocupantes de ambos vehículos. Sus efectivos también estuvieron regulando el tráfico rodado, tras señalizar el accidente de tráfico, teniendo que habilitarse con la colaboración del personal de mantenimiento de la AG-11 un carril provisional delimitado con conos para que pudieran seguir circulando los demás usuarios de la vía.

Desde el CIAE 112 Galicia también se dio traslado del accidente a la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela, que se encargan de instruir el atestado para depurar responsabilidades sobre el mismo. Además, debido a que quedaron diferentes tipos de líquidos esparcidos por la calzada,pasadas las dos de la tarde y una vez que el servicio de grúa retiró los dos coches siniestrados, también se avisó a las dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Boiro para que se encargase de la limpieza de la misma, para poder restablecer las condiciones de seguridad en ese tramo de la Autovía do Barbanza.

Un Mercedes Clase C fue uno de los vehículos implicados en el accidente en la calzada en dirección hacia Padrón de la Autovía do Barbanza, en el kilómetro 16
Un Mercedes Clase C fue uno de los vehículos implicados en el accidente en la calzada en dirección hacia Padrón de la Autovía do Barbanza, en el kilómetro 16
Chechu Río
