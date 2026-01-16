La Fiscalía solicita un total de 25 años de cárcel y 624.000 euros de multa para tres acusados por tráfico de drogas en Rianxo

El juicio fue señalado para el miércoles 21 de enero en la sección compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña Chechu Río

Tres individuos se deberán sentar el próximo miércoles, 21 de enero, a las diez de la mañana, en el banquillo de los acusados de la sección compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña para responder de sendos delitos contra la salud pública, en la modalidad de tráfico de drogas, motivo por el que se enfrentan a peticiones por parte de la Fiscalía de 9 años de cárcel para uno de ellos, debido a que concurren el agravante de reincidencia -tiene antecedentes computables tras ser condenado en julio de 2020 a cuatro años de prisión, pena que se le suspendió durante un lustro- y la circunstancia atenuante de actuar a causa de la grave adicción a sustancias tóxicas y psicotrópicas; mientras que para cada uno de los otros dos solicita 8 años de prisión; además de una multa de 624.000 euros, y las costas judiciales.

Los hechos delictivos que se les atribuye tuvieron lugar el 22 de mayo de 2022 cuando, según el Ministerio Público, de manera conjunta y en ejecución de un plan preconcebido, almacenaron drogas en una vivienda situada en Rianxo, que utilizaron como centro de depósito para su posterior venta a compradores que acudían a diario a esa casa, que era la residencia del primero de ellos, y también para su distribución a puntos cercanos con sus vehículos. Dos días después, en torno a las 13.40 horas, la Guardia Civil presenció una operación de venta de sustancias estupefacientes ilegales y procedió a la detención de los tres sospechosos, que ahora están procesados.

El 25 de mayo practicó el registro en el domicilio y en el coche de uno de ellos, que supuso la incautación de 1.462 gramos de cocaína valorados en 88.137 euros, 9.756 gramos de heroína con un valor de 58.125 euros, 1.282 gramos de cannabis que hubieran alcanzado un precio de 7.562 euros y 348 gramos de resina de cannabis valorados en 2.276 euros, es decir que todo ello habría alcanzado un valor de 156.100 euros. También se intervinieron una prensa hidráulica, unas tijeras, bolsas de plástico con recortes circulares, dos básculas de precisión y una libreta con anotaciones, entre otros efectos, así como en el coche se hallaron 330 euros.