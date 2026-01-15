El PSOE se suma a los reproches de que el nuevo plan de transporte público ignora las alegaciones de la ciudadanía de Rianxo

La parlamentaria socialista Patricia Iglesias denuncia que el nuevo plan de transporte público ignora las alegaciones presentadas por la ciudadanía de Rianxo Cedida

El PSOE es el último que, a través de su grupo parlamentario en Galicia se ha sumado a las críticas y reproches en relación al nuevo plan de Barbanza se refiere, y denuncia en el Pazo do Hórreo, en Santiago de Compostela, que la Xunta está imponiéndo “sen escoitar ás spersoas afectadas das parroquias de Rianxo á hora de definir os itinerarios e as frecuencias dos buses".

La parlamentaria socialista Patricia Iglesias sostiene que el Gobierno gallego "volve dar as costas á veciñanza desta comarca", a pesar de que este plan "terá un impacto real na súa mobilidade para ir a traballar, a estudar ou para ir a unha cita médica". Recuerda que las modificaciones de itinerarios y frecuencias aprobadas ahora recibieron numerosas alegaciones por parte de los ciudadanos de la villa rianxeira y de sus parroquias, lo que, a su juicio, “pon de manifesto o risco de perda de servizos, o empeoramento das conexións con centros sanitarios, educativos e administrativos, así como o incremento dos tempos de desprazamento".

Rectificación

"Porén, tal e como se fixo público, a Xunta de Galicia desbotou as principais alegacións presentadas, sen ofrecer una resposta satisfactoria nin introducir modificación substanciais que corrixan os prexuízos sinalados", lamentó Iglesias. La diputada del partido del puño y la rosa anuncia que exigirá en el Parlamento de Galicia "que rectifique, que escoite á xente e que garanta un transporte público digno, útil e pensando para o territorio, non para cadrar papeis".

Desde el Grupo Parlamentario Socialista anuncian que reclamarán la revisión del plan, la apertura de un proceso real de diálogo e participación con los ayuntamientos afectados, asociaciones vecinales y personas usuarias del servicio, y el establecimiento de mecanismos de evaluación y seguimiento del mesmo. Además, preguntará al Ejecutivo autonómico, entre otras cuestiones, sobre cuáles fueron los motivos por los que decidiu desbotar as alegacións presentadas e que criterios técnicos e sociais se empregaron para definir os novos itinerarios e frecuencias”.