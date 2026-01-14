Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Rianxo

El BNG de Rianxo expresa su decepción al no atenderse o hacerse de forma parcial sus alegaciones al Plan de Transporte de la Xunta

Chechu López
14/01/2026 06:40
El BNG rianxeiro muestra su decepción respecto a que no se tuvieron cuenta buena parte de sus alegaciones respecto al Plan de Transporte de la Xunta
El BNG rianxeiro muestra su decepción respecto a que no se tuvieron cuenta buena parte de sus alegaciones respecto al Plan de Transporte de la Xunta
EC
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina

El BNG de Rianxo comunicó ayer que observa con “decepción” que buena parte de sus alegaciones y mejoras al Plan de Transporte de la Xunta no fueron atendidas total o solo lo hicieron parcialmente, “deixando á nosa comarca orfa de servizos coa provincia de Pontevedra”. Sobre esta cuestión, desde la formación frentista indican que la Xunta el BNG precisa que la Xunta “mándanos que collamos o bus a Santiago para alí subir a outro cara Pontevedra.. 

Sobre la incorporación de servicios con la estación de tren de Catoira indica que “non ofrecen sequera a posibilidade de incorporalo noutro plan de explotación”, por lo que las familias barbanzanas deberán ir en coche particular. “Queremos ser moi prudentes na valoración duns servizos moi deficientes, con falta de material moderno, frecuentes retrasos, avarías, nula información e incumprimentos do establecido nun concurso que trouxo unha diminución da oferta e eliminou un tecido comarcal de pequeñas empresas do transporte”, dice el BNG.

Desde la formación frentista rianxeira recordaron que en el trámite de participación pública presentó un escrito de alegaciones, al igual que hicieron otros colectivos del municipio, en las que se identificaron varios puntos en los que se podrían modificar y mejorar los servicios con la ­incorporación de líneas hacia la estación de ferrocarril de Catoira, de servicios que permitiesen la conexión con la provincia de Pontevedra y ­el mantenimiento o incorporación de servicios en las parroquias de Taragoña, O Araño, Asados, Leiro e Isorna para que haya buena conexión con Santiago de Compostela.

Respuesta a mejoras

Los nacionalistas rianxeiros indicaron también que la Xunta dio respuesta parcial a su demanda general de mejoras en relación a las líneas que afectaban a diferentes parroquias sinalando. En este sentido, indican que, de esa manera, en O Araño se amplía el recorrido de la línea Bexo-Hospitales de Santiago-Estación Intermodal de Santiago hasta Ponte de Té, que discurre por esa parroquia. "Esta ampliación materialízase a través da nova liña Ponte de Té-O Araño-Dodro-Padrón-Hospitales de Santiago-Estación Intermodal de Santiago, que conta con dous servizos de ida e catro de volta", dice el BNG.

Con respecto a la incorporación de servicios en Asados señala que se amplía el recorrido de la línea  parroquia de Asados, se amplía el recorrido de la ruta Bexo-Hospitales de Santiago-Estación Intermodal de Santiago hasta Ponte de Té, que discurre por esa parroquia. "Esta ampliación materialízase a través da nova liña Ponte de Té-Asados-Dodro-Padrón-Hospitales de Santiago-Estación Intermodal de Santiago, que conta con 5 servizos de ida e catro de volta", señala el Bloque.

Ampliación de recorridos

En relación a la incorporación de servicios en Leiro e Isorna, el BNG indica que la Xunta le comunicó que se amplía el recorrido de cuatro de las expediciones de la línea Aguiño-Ribeira-A Pobra-Boiro-Rianxo. "Esta ampliación materialízase a través da nova liña Aguiño-Ribeira-A Pobra-Boiro-Rianxo-O Seixiñal, que conta con dous servizos de ida e outros dous de volta".

El BNG dice que la Xunta le comunicó con respecto a la incorporación de servicios en Taragoña, las líneas Aguiño-Ribeira-A Pobra-Boiro-Rianxo y Rianxo-Ribeira (institutos) y Aguiño-Ribeira-A Pobra-Boiro-Rianxo-O Seixiñal que "contan con paradas na mesma". Y, además, que la ampliación de la línea Ponte de Té-O Araño-Dodro-Padrón-Hospitales de Santiago-Estación Intermodal de Santiago "transcurre tamén pola citada parroquia", pprecisó.

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Visita del Concello en Arcos da Condesa

Caldas valora recuperar “las alcaldías de barrio” para atender demandas en el rural
Fátima Pérez
La obra de mirador-punto de interpretación se acometerá en la antigua fábrica de salazón de Punta Castro y su entorno

Dos empresas pujan por crear un mirador-punto de interpretación de la tradición pesquera y del paisaje en la antigua salazón de Punta Castro
Chechu López
La Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza denunció la situación de precariedad en los centros de salud y el hospital comarcal

La Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza llena tres buses para asistir a la concentración de mañana ante la sede del Sergas
Chechu López
Las máquinas trituradoras de restos vegetales que presta el Concello

Valga traslada el servicio máquinas trituradoras al Punto Limpio
Fátima Pérez