El BNG de Rianxo expresa su decepción al no atenderse o hacerse de forma parcial sus alegaciones al Plan de Transporte de la Xunta

El BNG rianxeiro muestra su decepción respecto a que no se tuvieron cuenta buena parte de sus alegaciones respecto al Plan de Transporte de la Xunta EC

El BNG de Rianxo comunicó ayer que observa con “decepción” que buena parte de sus alegaciones y mejoras al Plan de Transporte de la Xunta no fueron atendidas total o solo lo hicieron parcialmente, “deixando á nosa comarca orfa de servizos coa provincia de Pontevedra”. Sobre esta cuestión, desde la formación frentista indican que la Xunta el BNG precisa que la Xunta “mándanos que collamos o bus a Santiago para alí subir a outro cara Pontevedra..

Sobre la incorporación de servicios con la estación de tren de Catoira indica que “non ofrecen sequera a posibilidade de incorporalo noutro plan de explotación”, por lo que las familias barbanzanas deberán ir en coche particular. “Queremos ser moi prudentes na valoración duns servizos moi deficientes, con falta de material moderno, frecuentes retrasos, avarías, nula información e incumprimentos do establecido nun concurso que trouxo unha diminución da oferta e eliminou un tecido comarcal de pequeñas empresas do transporte”, dice el BNG.

Desde la formación frentista rianxeira recordaron que en el trámite de participación pública presentó un escrito de alegaciones, al igual que hicieron otros colectivos del municipio, en las que se identificaron varios puntos en los que se podrían modificar y mejorar los servicios con la ­incorporación de líneas hacia la estación de ferrocarril de Catoira, de servicios que permitiesen la conexión con la provincia de Pontevedra y ­el mantenimiento o incorporación de servicios en las parroquias de Taragoña, O Araño, Asados, Leiro e Isorna para que haya buena conexión con Santiago de Compostela.

Respuesta a mejoras

Los nacionalistas rianxeiros indicaron también que la Xunta dio respuesta parcial a su demanda general de mejoras en relación a las líneas que afectaban a diferentes parroquias sinalando. En este sentido, indican que, de esa manera, en O Araño se amplía el recorrido de la línea Bexo-Hospitales de Santiago-Estación Intermodal de Santiago hasta Ponte de Té, que discurre por esa parroquia. "Esta ampliación materialízase a través da nova liña Ponte de Té-O Araño-Dodro-Padrón-Hospitales de Santiago-Estación Intermodal de Santiago, que conta con dous servizos de ida e catro de volta", dice el BNG.

Con respecto a la incorporación de servicios en Asados señala que se amplía el recorrido de la línea parroquia de Asados, se amplía el recorrido de la ruta Bexo-Hospitales de Santiago-Estación Intermodal de Santiago hasta Ponte de Té, que discurre por esa parroquia. "Esta ampliación materialízase a través da nova liña Ponte de Té-Asados-Dodro-Padrón-Hospitales de Santiago-Estación Intermodal de Santiago, que conta con 5 servizos de ida e catro de volta", señala el Bloque.

Ampliación de recorridos

En relación a la incorporación de servicios en Leiro e Isorna, el BNG indica que la Xunta le comunicó que se amplía el recorrido de cuatro de las expediciones de la línea Aguiño-Ribeira-A Pobra-Boiro-Rianxo. "Esta ampliación materialízase a través da nova liña Aguiño-Ribeira-A Pobra-Boiro-Rianxo-O Seixiñal, que conta con dous servizos de ida e outros dous de volta".

El BNG dice que la Xunta le comunicó con respecto a la incorporación de servicios en Taragoña, las líneas Aguiño-Ribeira-A Pobra-Boiro-Rianxo y Rianxo-Ribeira (institutos) y Aguiño-Ribeira-A Pobra-Boiro-Rianxo-O Seixiñal que "contan con paradas na mesma". Y, además, que la ampliación de la línea Ponte de Té-O Araño-Dodro-Padrón-Hospitales de Santiago-Estación Intermodal de Santiago "transcurre tamén pola citada parroquia", pprecisó.