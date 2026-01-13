La asociación 'A Leoira' reprocha a la Xunta de Galicia que “reitere a súa intención de precarizar o transporte público en Asados”

El colectivo 'A Leoira' insiste en sus críticas al nuevo plan de transporte ideado por la Dirección Xeral de Mobilidade EC

La asociación asadesa ‘A Leoira’ reprocha a la Xunta de Galicia que “reitere a súa intención de precarizar o transporte público” en esa parroquia rianxeira. Dicho colectivo, que recuerda que recogió 550 firmas contra el nuevo plan de transporte público para la comarca de O Barbanza, considera que las rectificaciones introducidas son insuficientes. Indica que la respuesta que recibió del Gobierno autonómico gallego a las alegaciones que presentaron las personas vecinas de Asados a ese documento fue “menos autobuses a Santiago de Compostela e ningún ao casco urbano de Rianxo”.

‘A Leoira’ insiste en que el nuevo proyecto “non só debe manter o servizo, senón melloralo”. Recuerda que en octubre pasado la Dirección Xeral de Mobilidade inició la exposición pública de ese nuevo plan de transporte para O Barbanza y que fue entonces cuando “saltaron as alarmas: o proxecto eliminaba toda conexión da parroquia rianxeira de Asados coas capitais comarcal e autonómica. A veciñanza asadesa mobilizouse presentando unha alegación con 5 seccións”.

En este sentido, hace referencia a que en un primer apartado exigía el mantenimiento de las conexiones actuales con las frecuencias vigentes, pero indica que la Xunta plantea ahora una ruta de Ponte de Té a Santiago con 5 servicios de ida y 4 de vuelta. “Aínda que se mantería o número de conexións con Compostela, que circulan por lugares como A Atalaia ou Asadelos, non se menciona ningunha ruta que logo de pasar por Burés continúe pola veciña parroquia de O Araño, como fan a día de hoxe 14 autobuses diarios”. Y añade que eso se reitera en la “desconexión co casco ubrano de Rianxo ou calquera outra vila do Barbanza”.

Incremento de frecuencias

El segundo punto de esas alegaciones solicitaba el incremento de frecuencias en determinadas franjas horarias, pero “a manobra da Dirección Xeral no seu novo plan é incluír frecuencias en horas aproximadas ás solicitadas, pero sen aumentar o número de autobuses diarios”. Desde ‘A Leoira’ agradecen que se tuviesen en cuenta dentro de las modificaciones del plan los requerimientos que presentaban en los puntos 3 e 4, como son “a inclusión nas rutas da marquesina da Barraca e a correción dos nomes das paradas xa existentes.

Pero, lamentan que en la respuesta institucional “se ignore o quinto e máis importante dos puntos”, en el que se recriminó que la documentación presentada por la Xunta en el período de información pública no se respetaba la Lei de Transparencia e Bo Goberno. En este sentido, criticó que el formato de los documentos imposibilitaba la selección, la busca y la reutilización de la información, dificultaba el análisis de los datos y el ejercicio de los derechos de los ciudadanos. Por todo eso se solicitó por parte de dicha asociación la apertura de un nuevo período de exposición a la ciudadanía, “mais a resposta da Dirección Xeral non menciona nada ao respecto”.

El colectivo ‘Leoira’ solicita nuevamente que se tengan en cuenta todas sus reclamaciones que, según indica, “foron froito da diagnose das necesidades reais da veciñanza para contar cun servizo público de transporte digno”. Y reitera la necesidad de un nuevo período de información pública que “cumpra todos os requerimentos legais”. Y anuncia que tomará todas las acciones que posibilite el procedimiento administrativo, pues quiere asegurar que el proyecto responde a las necesidades reales de los vecinos “e non a un encaixe das contas de resultado da empresa que preste o servizo”.