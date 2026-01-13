Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Rianxo

Identificado un individuo por la presunta comisión de tres hurtos sucesivos en establecimientos del casco urbano de Rianxo

La Policía Local remitió al Tribunal de Instancia de Padrón de guardia las diligencias practicadas en relación a ese varón, al que le constan numerosos antecedentes por hechos similares y robos

Chechu López
13/01/2026 14:12
Imagen de algunos de los objetos que le fueron incautados al individuo identificado como presunto autor de tres hurtos
Imagen de algunos de los objetos que le fueron incautados al individuo identificado como presunto autor de tres hurtos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica

La Policía Local rianxeira identificó este lunes a un individuo como presunto autor de tres delitos leves contra el patrimonio, por hurtos, que fueron perpetrados de forma continuada y en esa misma jornada en diversos establecimientos del casco urbano de Rianxo. Los hechos que se le atribuyen tuvieron lugar de modo sucesivo durante la franja vespertina y que generaron una rápida respuesta por parte de los agentes municipales que se encontraban de servicio. En el marco de dicha intervención, tras localizar al sospechoso, los agentes municipales encontraron entre sus pertenencias los objetos procedentes de uno de los hurtos y que le fueron aprehendidos. 

La Policía Local rianxeira instruyó los correspondientes atestados por los hechos acaecidos, en los que se identifica plenamente al presunto autor de los delitos penales referidos, y se pudo comprobar que a ese individuo le constan numerosos antecedentes por hechos similares y otros robos. Las diligencias policiales fueron remitidas por el procedimiento oportuno al Tribunal de Instancia de Padrón en funciones de guardia, y se procedió también a la entrega, en calidad de depósito, de los efectos recuperados a su legítimo propietario. Desde la Policía Local precisan que sigue trabajando al respecto y reitera su compromiso con la seguridad ciudadana y la protección del comercio local.

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Público en una edición anterior del 'Achégate ao Salón'

A la venta las entradas para el 'Achégate ao salón'
Olalla Bouza
Jugadores del Fontecarmoa durante el torneo

El CX Fontecarmoa logra un oro en el Campeonato Provincial
María Caldas
Imagen del escaparate de Village Bakery, ganadora del concurso

Estos son los establecimientos premiados por su decoración navideña en Vilagarcía
Fátima Frieiro
El ideal gallego

La OMIC de Boiro atendió el año pasado a 2.332 personas y dio trámite a 495 nuevos expedientes
Chechu López