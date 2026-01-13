Identificado un individuo por la presunta comisión de tres hurtos sucesivos en establecimientos del casco urbano de Rianxo

Imagen de algunos de los objetos que le fueron incautados al individuo identificado como presunto autor de tres hurtos

La Policía Local rianxeira identificó este lunes a un individuo como presunto autor de tres delitos leves contra el patrimonio, por hurtos, que fueron perpetrados de forma continuada y en esa misma jornada en diversos establecimientos del casco urbano de Rianxo. Los hechos que se le atribuyen tuvieron lugar de modo sucesivo durante la franja vespertina y que generaron una rápida respuesta por parte de los agentes municipales que se encontraban de servicio. En el marco de dicha intervención, tras localizar al sospechoso, los agentes municipales encontraron entre sus pertenencias los objetos procedentes de uno de los hurtos y que le fueron aprehendidos.

La Policía Local rianxeira instruyó los correspondientes atestados por los hechos acaecidos, en los que se identifica plenamente al presunto autor de los delitos penales referidos, y se pudo comprobar que a ese individuo le constan numerosos antecedentes por hechos similares y otros robos. Las diligencias policiales fueron remitidas por el procedimiento oportuno al Tribunal de Instancia de Padrón en funciones de guardia, y se procedió también a la entrega, en calidad de depósito, de los efectos recuperados a su legítimo propietario. Desde la Policía Local precisan que sigue trabajando al respecto y reitera su compromiso con la seguridad ciudadana y la protección del comercio local.