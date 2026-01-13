Mi cuenta

Rianxo

Gran ambiente en Taragoña durante la celebración de un campeonato de truco organizado por la comisión de fiestas de la parroquia

Un total de 32 parejas participaron en esta competición del juego de naipes con baraja española en la que los ganadores se llevaron dos cestas con diferentes productos

Chechu López
13/01/2026 06:00
El campeonato de turco organizado por la comisión de fiestas de Taragoña se celebró en la primera planta del edificio del centro cultural de la parroquia rianxeira
El campeonato de turco organizado por la comisión de fiestas de Taragoña se celebró en la primera planta del edificio del centro cultural de la parroquia rianxeira
Chechu Río
La primera planta del centro cultural de Taragoña acogió la disputa de un torneo de truco -juego de cartas con baraja española-, con repesca, que contó con la participación de 32 parejas procedentes de diferentes lugares del municipio rianxeiro, así como de otras localidades como A Estrada, Valga y Padrón, entre otras. Desde la organización, que corrió a cargo de la comisión de fiestas de Taragoña, indicaron que el torneo se desarrolló en un buen ambiente, con pinchos y picoteo para los participantes. 

Se disputó con repesca, es decir que si se perdió en la primera ronda se tuvo la oportunidad de seguir compitiendo en otro grupo, que es un torneo igual, pero el premio a objten er es menor, y que se llevaron Pablo y Yobbi, de Valga, contra Santi y Che, de Taragoña. Los galardones de esta competición consistieron en obsequios de la comisión organizadora de las fiestas de dicha parroquia de Rianxo, con dos grandes cestas con diferentes productos.

Pablo y Yobbi, de Valga, ganaron la repesca del campeonato de truco organizado por la comisión de fiestas de Taragoña
Pablo y Yobbi, de Valga, ganaron la repesca del campeonato de truco organizado por la comisión de fiestas de Taragoña
