Rianxo

Reproches del PSOE a Julián Bustelo por no dar ayudas a las AMPA y para material escolar

Chechu López
12/01/2026 06:00
Óscar Rial es el portavoz del grupo municipal del PSOE rianxeiro
Óscar Rial es el portavoz del grupo municipal del PSOE rianxeiro
Chechu Río
El PSOE rianxeiro hizo públicos los reproches que le lanza al Gobierno local encabezado por Julián Bustelo, como que algunas AMPA se quedaron sin ayudas específicas previstas “por falta de diálogo”. Su portavoz, Óscar Rial, manifiesta que resulta “curioso” que se anuncie públicamente que se destinan 10.000 euros a las asociaciones de madres y padres de alumnos, “cando o propio plan estratéxico de subvencións marca 9.000 euros e, ao mesmo tempo, se fala dun incremento das axudas ás familias para material escolar y electrónico”.

Pero, desde el partido del puño y la rosa señalan que “a inversión total debería chegar aos 22.000 euros, pero a realidade depara que só se van investir 15.000 euros, os mesmos que estaban orzamentados, pero redistribuidos dun xeito que anula e prexudica os intereses das ANPA”. Por lo tanto, Rial sostiene que el anuncio que hizo el alcalde “presumindo de incrementar o apoio ás ANPA e de material escolar, queda moi ben no papel, pero a realidade administrativa, segundo os propios informes municipais, amosa outra cousa”.

Informe de Intervención

Los socialistas de Rianxo señalan que en un informe de Intervención consta que, “tras a concesión das axudas para as ANPA, deuse un sobrante de 7.000 euros do importe inicialmente convocado”, y agregan que esos 7.000 euros “non se executarán” para esa finalidad, sino que sólo se destinarán 2.000 euros “tal e como se reflicte no Plan Estratéxico de Subvencións”.

El PSOE le reprocha al Ejecutivo local que tenga “improvisación” y que se base en “apariencia” y “engano”, así como que muchas AMPA no pudieron concurrir a esas ayudas debido a los criterios establecidos, ejecutándose únicamente lo referidos 2.000 euros, “e no lugar de corrixir esta situación e apoiar a súa actividade e proxectos, redirixe os cartos a outra finalidade, presentándoo como un incremento de apoio”.

