El BNG de Rianxo propone que el Ayuntamiento incluya la musealización de la Casa de Rafael Dieste en la solicitud de subvenciones de la Diputación

La Casa de Rafael Dieste se ubica en la Rúa de Abaixo, en el casco histórico de Rianxo

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Rianxo propone que el Ayuntamiento incluya la Casa Museo de Rafael Dieste en la solicitud de subvenciones de la Diputación de A Coruña. Desde la formación frentista indican que en este momento está vigente la convocatoria de ayudas para recuperar elementos patrimoniales en municipios de menos de 50.000 habitantes y que cuenta con una dotación de un millón de euros.

Concretamente, refiere que el Área de Patrimonio de dicha institución provincial tiene en marcha un programa a través del que se pueden otorgar ayudas de hasta 150.000 euros por cada actuación, “cunha intensidade máxima do 80 % sobre o orzamento dos gastos subvencionables”, precisan desde la agrupación local nacionalista. Y sostiene que el proyecto para musealizar la Casa de Rafael Dieste encaja en esa línea de ayudas y en el importe necesario para hacerlo viable, pues “estamos a falar duns 156.000 euros”.

El BNG precisa que las subvenciones se dirigen a actuaciones sobre espacios públicos e inmuebles con valor histórico, artístico o cultural; bienes con valor tipológico o etnográfico que cuenten con la declaración de Bien de Interés Cultural o que estén catalogados; elementos del patrimonio de ingeniería, como puentes o caminos; patrimonio marítimo, incluyendo muelles, carpinterías de ribera, salazones o secaderos, y yacimientos arqueológicos que incorporen señalización o procesos de musealización.

Proyecto

“O proxecto para finalizar as actuacións, da autoría de Pepe Barro, tamén autor da Casa de Manuel Antonio ou da reforma da Casa de Rosalía en Padrón, permitiría abordar a preparación das diferentes estancias para a visita, con elementos orixinais, tanto mobiliario restaurado como primeiras edicións cedidas a Rianxo polo poeta mexicano e amigo de Dieste, Gabriel Zaid. Un percurso vital deseñado a través da biografía dos diferentes membros da familia Dieste e unha particular visión do exilio e dos seus creadores”, señalan desde el Bloque.

Igualmente, el BNG precisa que las actuaciones para las que se soliciten esas ayudas económicas deben contar con un presupuesto mínimo de 30.000 euros. Ademais, además de que los bienes que sean objeto de la intervención deben ser de titularidad municipal, como es el caso de una casa emblemática de la villa rianxeira y que es cuna de la obra teatral ‘A fiestra valdeira’. Y añade que diferentes administraciones, tales como el Ayuntamiento de Rianxo, la Diputación de A Coruña y el Estado español, financiaron la compra de ese inmueble y la primera y segunda fases de rehabilitación, “mais resta a musealización definitiva para o que se teñen solicitado outras axudas. No caso da Xunta sen éxito ao longo dos anos para sumar un chanzo a este proxecto na Rúa de Abaixo”.

Por último, los nacionalistas informan que el período subvencionable abarca del 1 de enero de 2026 al 30 de junio de 2027, con la posibilidad de solicitar una prórroga debidamente justificada. “En atención ás características dos destinatarios, a Deputación da Coruña poderá acordar o pagamento anticipado de até o 50% do importe da subvención concedida, como financiamento necesario para o desenvolvemento das actuación”, precisó el BNG.